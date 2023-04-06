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Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 06.04.2023
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15:40 06.04.2023 (обновлено: 17:31 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/ataka-1863508075.html
Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами
Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами - РИА Новости, 06.04.2023
Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами
Израильская армия нанесла удар по окрестностям города Тир на юге Ливана, передает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в органах безопасности. РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:40
2023-04-06T17:31
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Израильская армия нанесла удар по окрестностям города Тир на юге Ливана, передает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в органах безопасности."Израиль обстрелял окраины населенного пункта Клайла недалеко от города Тир в южном Ливане", — говорится в сообщении.Очевидцы рассказали РИА Новости, что после обстрела израильские самолеты продолжают совершать полеты над южными районами Ливана. По словам собеседников агентства, в районе установилось "хрупкое затишье".Депутат ливанского парламента Касем Хашем предположил, что ракеты по Израилю запустили из палестинских лагерей как ответ на события в Иерусалиме.Израильские СМИ в свою очередь, сообщают о ракетах, выпущенных с территории Ливана. Утверждается, что целью были приграничные поселения северной и западной Галилеи. Это подтвердила и Армия обороны Израиля. По ее данным, всего было 34 ракеты, 25 из них перехватила система ПРО "Железный купол", пять упали на территории Израиля, место падения еще четырех уточняется.По информации израильской службы скорой помощи, пострадали три человека: мужчина получил ранение средней тяжести от осколков упавшей ракеты, одна женщина пострадала по дороге в бомбоубежище, а другая испытывает состояние шока после обстрелов.Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в укрытия. В соцсетях очевидцы публикуют видео, демонстрирующие столбы дыма, которые подымаются от ракет.В Иерусалиме, на Храмовой горе, вторую ночь идут ожесточенные столкновения. В ночь на 5 апреля десятки мусульман забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а полиция пыталась их выдворить. Начались беспорядки, палестинцы бросали в силовиков камни и поджигали петарды, двое полицейских получили ранения. В результате около 350 человек задержали и вывели с территории мечети.
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в мире, израиль, ливан
В мире, Израиль, Ливан
Ливан и Израиль обменялись ракетными ударами

Ливан запустил десятки ракет по Израилю, ЦАХАЛ ответил ударом по окрестностям города Тир

© Фото очевидцаДым на месте взрыва в Израиле после обстрела предположительно со стороны Ливана
Дым на месте взрыва в Израиле после обстрела предположительно со стороны Ливана
© Фото очевидца
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Израильская армия нанесла удар по окрестностям города Тир на юге Ливана, передает телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источник в органах безопасности.
"Израиль обстрелял окраины населенного пункта Клайла недалеко от города Тир в южном Ливане", — говорится в сообщении.
Очевидцы рассказали РИА Новости, что после обстрела израильские самолеты продолжают совершать полеты над южными районами Ливана. По словам собеседников агентства, в районе установилось "хрупкое затишье".
Депутат ливанского парламента Касем Хашем предположил, что ракеты по Израилю запустили из палестинских лагерей как ответ на события в Иерусалиме.
«
"Из Ливана были запущены ограниченное число ракет, в то время как Израиль ответил масштабной атакой — более 90 ракет", — сказал он.
Израильские СМИ в свою очередь, сообщают о ракетах, выпущенных с территории Ливана. Утверждается, что целью были приграничные поселения северной и западной Галилеи.
Это подтвердила и Армия обороны Израиля. По ее данным, всего было 34 ракеты, 25 из них перехватила система ПРО "Железный купол", пять упали на территории Израиля, место падения еще четырех уточняется.
По информации израильской службы скорой помощи, пострадали три человека: мужчина получил ранение средней тяжести от осколков упавшей ракеты, одна женщина пострадала по дороге в бомбоубежище, а другая испытывает состояние шока после обстрелов.
Местные власти призвали людей покинуть улицы и спуститься в укрытия. В соцсетях очевидцы публикуют видео, демонстрирующие столбы дыма, которые подымаются от ракет.
В Иерусалиме, на Храмовой горе, вторую ночь идут ожесточенные столкновения. В ночь на 5 апреля десятки мусульман забаррикадировались в мечети Аль-Акса, а полиция пыталась их выдворить. Начались беспорядки, палестинцы бросали в силовиков камни и поджигали петарды, двое полицейских получили ранения. В результате около 350 человек задержали и вывели с территории мечети.
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