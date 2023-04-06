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Адвокат митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 06.04.2023
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Религия
 
15:41 06.04.2023 (обновлено: 15:50 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/arest-1863508396.html
Адвокат митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте
Адвокат митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте - РИА Новости, 06.04.2023
Адвокат митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте
Адвокат митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, подал апелляцию на решение суда о заключении его под домашний арест, сообщил в четверг Союз... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:41
2023-04-06T15:50
религия
религия
украина
россия
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
киев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Адвокат митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, подал апелляцию на решение суда о заключении его под домашний арест, сообщил в четверг Союз православных журналистов.Шевченковский районный суд Киева 1 апреля назначил настоятелю лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими, сообщил в субботу Союз православных журналистов. Митрополита обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и поддержке действий РФ на Украине."Судебное решение считаем незаконным и необоснованным, в связи с чем стороной защиты в Киевский апелляционный суд подана апелляционная жалоба с целью реализации права на судебную защиту. Надеемся, что суд апелляционной инстанции прислушается к доводам защитников и вынесет справедливое решение", - приводит слова адвоката наместника протоиерея Никиты Чекмана союз в Telegram-канале.Он отметил, что в среду был оглашен полный текст определения Шевченковского районного суда Киева, которым к митрополиту Павлу применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней. По словам адвоката, суд при вынесении решения проигнорировал основные принципы уголовного производства: "состязательность сторон, разумность сроков, уважение к чести и достоинству личности, право на защиту и презумпция невиновности".Как сообщали ранее адвокаты митрополита Павла, часть предъявленных ему обвинений строится на отсылке к записям Службы безопасности Украины, оригиналы записей должны были предоставить стороне защиты на аудиодиске 1 апреля во время судебного заседания, чего не было сделано.Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230406/sobor-1863449000.html
https://ria.ru/20230406/upts-1863436011.html
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религия, украина, россия, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу), киев
Религия, Религия, Украина, Россия, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ), Киев
Адвокат митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте

СПЖ: адвокат митрополита Павла подал апелляцию на решение суда о домашнем аресте

© AP Photo / Mstyslav ChenovНаместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© AP Photo / Mstyslav Chenov
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел в зале суда в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Адвокат митрополита Павла, наместника Киево-Печерской лавры, подал апелляцию на решение суда о заключении его под домашний арест, сообщил в четверг Союз православных журналистов.
Шевченковский районный суд Киева 1 апреля назначил настоятелю лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца, а также запретил общение с верующими, сообщил в субботу Союз православных журналистов. Митрополита обвиняют в разжигании межрелигиозной розни из-за критики раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) и поддержке действий РФ на Украине.
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"Судебное решение считаем незаконным и необоснованным, в связи с чем стороной защиты в Киевский апелляционный суд подана апелляционная жалоба с целью реализации права на судебную защиту. Надеемся, что суд апелляционной инстанции прислушается к доводам защитников и вынесет справедливое решение", - приводит слова адвоката наместника протоиерея Никиты Чекмана союз в Telegram-канале.
Он отметил, что в среду был оглашен полный текст определения Шевченковского районного суда Киева, которым к митрополиту Павлу применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 60 дней. По словам адвоката, суд при вынесении решения проигнорировал основные принципы уголовного производства: "состязательность сторон, разумность сроков, уважение к чести и достоинству личности, право на защиту и презумпция невиновности".
Как сообщали ранее адвокаты митрополита Павла, часть предъявленных ему обвинений строится на отсылке к записям Службы безопасности Украины, оригиналы записей должны были предоставить стороне защиты на аудиодиске 1 апреля во время судебного заседания, чего не было сделано.
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Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления канонической УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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