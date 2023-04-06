https://ria.ru/20230406/antarktida-1863561286.html

В Антарктиде зафиксировали наименьшую за 44 года площадь морского льда

В Антарктиде зафиксировали наименьшую за 44 года площадь морского льда - РИА Новости, 06.04.2023

В Антарктиде зафиксировали наименьшую за 44 года площадь морского льда

В Антарктиде зафиксировали самый низкий показатель площади морского льда за всю историю регулярных наблюдений, проводимых с 1979 года, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T18:12

2023-04-06T18:12

2023-04-06T18:12

наука

антарктида

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. В Антарктиде зафиксировали самый низкий показатель площади морского льда за всю историю регулярных наблюдений, проводимых с 1979 года, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). "В конце февраля 2023 года площадь антарктического морского льда составила около 1,8 миллионов квадратных километров – это самый низкий показатель площади морского льда за период регулярных наблюдений за ледовой обстановкой в Антарктике, проводимых с 1979 года. Оставшийся после летнего таяния лед сохранялся в основном в морях Уэдделла и Амундсена, в остальных морях лёд оставался только вдоль побережья", - говорится в сообщении. Как уточнили в институте, минимальная ледовитость по итогам летнего антарктического сезона, который длится с декабря по февраль, наблюдается второй год подряд. В феврале 2022 года площадь антарктического морского льда составила 1,92 миллионов квадратных километров. В летнем сезоне 2022-2023 годов также наблюдалась минимальная за последние 7 лет ледовитость всего Южного океана – 2,23 миллионов квадратных километров. При этом максимальная ледовитость антарктической зимой составляла более 20 миллионов квадратных километров, что несколько выше нормы в 18-19 миллионов квадратных километров. Таким образом, за антарктическое лето растаяло около 18 миллионов квадратных километров морского льда. Ученые выделяют несколько причин такого рекордно низкого показателя площади морского льда. Главная из них – Антарктическое циркумполярное течение, так же известное как течение Западных Ветров, окружающих Южный океан. По мере изменений климата господствующие западные ветра усиливают круговые возвратные течения, что провоцирует заток теплых вод в дрейфующие льды. Также ученые отмечают деградацию ледяного массива в тихоокеанском секторе Антарктики, где наблюдается подледниковый подогрев вдоль всего побережья подводными вулканами.

https://ria.ru/20221110/antarktida-1830587021.html

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антарктида