https://ria.ru/20230406/agroklaster-1863506486.html
Сальдо предложил Путину создать в Херсонской области агрокластер
Сальдо предложил Путину создать в Херсонской области агрокластер - РИА Новости, 06.04.2023
Сальдо предложил Путину создать в Херсонской области агрокластер
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер, глава государства... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T15:35
2023-04-06T15:35
2023-04-06T15:35
экономика
херсонская область
россия
владимир путин
владимир сальдо
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер, глава государства поддержал идею. "Земледелие налажено все, но есть недостаток у нас овощехранилищ, холодильников, которые на территории могли сохранять эту продукцию до лета… Нужны круглогодичные. Знаменитая херсонская продукция - помидоры, арбузы, виноград, это все могло бы дальше (идти) на всю территорию Российской Федерации. Поэтому есть такое предложение… пойти по пути создания агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку", - сказал Сальдо во время встречи с Путиным. "Вы имеете в виду создание государственного кластера или частного?" - уточнил президент. Врио губернатора пояснил, что можно создать агрокластер на основе государственно-частного партнерства. "Там не очень большие вложения нужны, но они окупятся в ближайшие года два… Сумма примерно около 25 миллиардов (рублей) нужны, чтобы построить", - уточнил Сальдо. По его мнению, это приведет к выравниванию цен на территории Херсонской области и позволит обеспечить поставки на общероссийский рынок. "Очень хорошо. И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем", - резюмировал Путин.
https://ria.ru/20221219/putin-1839809004.html
https://ria.ru/20220912/agrokompleks-1816197452.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, херсонская область , россия, владимир путин, владимир сальдо
Экономика, Херсонская область , Россия, Владимир Путин, Владимир Сальдо
Сальдо предложил Путину создать в Херсонской области агрокластер
Врио главы Херсонской области Сальдо предложил Путину создать в регионе агрокластер
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер, глава государства поддержал идею.
"Земледелие налажено все, но есть недостаток у нас овощехранилищ, холодильников, которые на территории могли сохранять эту продукцию до лета… Нужны круглогодичные. Знаменитая херсонская продукция - помидоры, арбузы, виноград, это все могло бы дальше (идти) на всю территорию Российской Федерации. Поэтому есть такое предложение… пойти по пути создания агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку", - сказал Сальдо во время встречи с Путиным.
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"Вы имеете в виду создание государственного кластера или частного?" - уточнил президент.
Врио губернатора пояснил, что можно создать агрокластер на основе государственно-частного партнерства. "Там не очень большие вложения нужны, но они окупятся в ближайшие года два… Сумма примерно около 25 миллиардов (рублей) нужны, чтобы построить", - уточнил Сальдо.
По его мнению, это приведет к выравниванию цен на территории Херсонской области
и позволит обеспечить поставки на общероссийский рынок.
"Очень хорошо. И для России
в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем", - резюмировал Путин.
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