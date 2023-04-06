https://ria.ru/20230406/agroklaster-1863506486.html

Сальдо предложил Путину создать в Херсонской области агрокластер

Сальдо предложил Путину создать в Херсонской области агрокластер - РИА Новости, 06.04.2023

Сальдо предложил Путину создать в Херсонской области агрокластер

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер, глава государства... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T15:35

2023-04-06T15:35

2023-04-06T15:35

экономика

херсонская область

россия

владимир путин

владимир сальдо

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо предложил президенту РФ Владимиру Путину создать в регионе агропромышленный кластер, глава государства поддержал идею. "Земледелие налажено все, но есть недостаток у нас овощехранилищ, холодильников, которые на территории могли сохранять эту продукцию до лета… Нужны круглогодичные. Знаменитая херсонская продукция - помидоры, арбузы, виноград, это все могло бы дальше (идти) на всю территорию Российской Федерации. Поэтому есть такое предложение… пойти по пути создания агропромышленного кластера, который включил бы в себя переработку, хранение и дальнейшую транспортировку", - сказал Сальдо во время встречи с Путиным. "Вы имеете в виду создание государственного кластера или частного?" - уточнил президент. Врио губернатора пояснил, что можно создать агрокластер на основе государственно-частного партнерства. "Там не очень большие вложения нужны, но они окупятся в ближайшие года два… Сумма примерно около 25 миллиардов (рублей) нужны, чтобы построить", - уточнил Сальдо. По его мнению, это приведет к выравниванию цен на территории Херсонской области и позволит обеспечить поставки на общероссийский рынок. "Очень хорошо. И для России в целом очень полезно, а для Херсонской области вдвойне-втройне, поскольку это основной вид производства. Хорошо, обязательно поможем", - резюмировал Путин.

https://ria.ru/20221219/putin-1839809004.html

https://ria.ru/20220912/agrokompleks-1816197452.html

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Ольга Маркова

экономика, херсонская область , россия, владимир путин, владимир сальдо