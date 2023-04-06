https://ria.ru/20230406/abrams-1863353760.html

Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины

Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины - РИА Новости, 06.04.2023

Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины

Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к... РИА Новости, 06.04.2023

2023-04-06T00:24

2023-04-06T00:24

2023-04-06T00:29

специальная военная операция на украине

в мире

украина

министерство обороны сша

мичиган

сша

пентагон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c12e8d54ab6f6fa08cfc834f23ec7f21.jpg

ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к октябрю этого года, сообщает американское военное ведомство."General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", - сообщает Пентагон.В сообщении говорится, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года.Как сообщалось, США передадут Украине старую версию танков, а не современную M1A2, их отправка намечена на осень.

https://ria.ru/20230405/abrams-1863338475.html

украина

мичиган

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, министерство обороны сша, мичиган, сша, пентагон