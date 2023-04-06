https://ria.ru/20230406/abrams-1863353760.html
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины - РИА Новости, 06.04.2023
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины
Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:24
2023-04-06T00:24
2023-04-06T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
мичиган
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_c12e8d54ab6f6fa08cfc834f23ec7f21.jpg
ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к октябрю этого года, сообщает американское военное ведомство."General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", - сообщает Пентагон.В сообщении говорится, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года.Как сообщалось, США передадут Украине старую версию танков, а не современную M1A2, их отправка намечена на осень.
https://ria.ru/20230405/abrams-1863338475.html
украина
мичиган
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847168081_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_45607ccc9a6b0ab3b5a99bf05748f4ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны сша, мичиган, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, Мичиган, США, Пентагон
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины
Пентагон заключил контракт на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины