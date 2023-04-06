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Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины - РИА Новости, 06.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:24 06.04.2023 (обновлено: 00:29 06.04.2023)
https://ria.ru/20230406/abrams-1863353760.html
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины - РИА Новости, 06.04.2023
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины
Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к... РИА Новости, 06.04.2023
2023-04-06T00:24
2023-04-06T00:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
министерство обороны сша
мичиган
сша
пентагон
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к октябрю этого года, сообщает американское военное ведомство."General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", - сообщает Пентагон.В сообщении говорится, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года.Как сообщалось, США передадут Украине старую версию танков, а не современную M1A2, их отправка намечена на осень.
https://ria.ru/20230405/abrams-1863338475.html
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в мире, украина, министерство обороны сша, мичиган, сша, пентагон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Министерство обороны США, Мичиган, США, Пентагон
Пентагон заключил контракт на создание танков Abrams для Украины

Пентагон заключил контракт на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 апр - РИА Новости. Компания General Dynamics Land Systems получила контракт Пентагона на 27 миллионов долларов на создание танков Abrams для Украины, его исполнение ожидается к октябрю этого года, сообщает американское военное ведомство.
"General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1", - сообщает Пентагон.
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
США хотят передать Украине танки Abrams до конца года
Вчера, 21:49
В сообщении говорится, что финансирование контракта будет осуществляться через фонд поддержки Украины, а исполнение договоренности ожидается к 29 сентября этого года.
Как сообщалось, США передадут Украине старую версию танков, а не современную M1A2, их отправка намечена на осень.
M1 Abrams: основной боевой танк США
31 января, 12:00
Инфографика
M1 Abrams: основной боевой танк СШАПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМинистерство обороны СШАМичиганСШАПентагон
 
 
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