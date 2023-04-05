https://ria.ru/20230405/zrk-1863347269.html

Киев заявил, что начал применять переданный Западом ЗРК Avenger

Киев заявил, что начал применять переданный Западом ЗРК Avenger - РИА Новости, 05.04.2023

Киев заявил, что начал применять переданный Западом ЗРК Avenger

Зенитно-ракетный комплекс малой дальности Avenger заступил на боевое дежурство на севере Украины, сообщили в командовании объединенных сил ВС Украины. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T23:07

2023-04-05T23:07

2023-04-05T23:07

специальная военная операция на украине

украина

киев

в мире

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Зенитно-ракетный комплекс малой дальности Avenger заступил на боевое дежурство на севере Украины, сообщили в командовании объединенных сил ВС Украины. "Зенитно-ракетные комплексы Avenger - уже на боевом дежурстве в северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и оборону от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах", - говорится в соцсетях ведомства. В видеоролике, опубликованном ведомством, сообщается, что машина вооружена ракетами Stinger, используемыми в переносных зенитно-ракетных комплексах, и пулеметом. По данным на февраль 2023 года, западные страны передали Украине 12 таких машин.

https://ria.ru/20230331/tanki-1862277740.html

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украина, киев, в мире