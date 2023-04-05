https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863104610.html

Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч

Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч - РИА Новости, 05.04.2023

Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч

Секс-символ 1970-х Ракель Уэлч скончалась от остановки сердца, пишет TMZ со ссылкой на заключение о смерти актрисы. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:19

2023-04-05T11:19

2023-04-05T11:19

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Секс-символ 1970-х Ракель Уэлч скончалась от остановки сердца, пишет TMZ со ссылкой на заключение о смерти актрисы. Также одной из причин названа болезнь Альцгеймера. Звезда кино публично не обсуждала недуг и не рассказывала о своей борьбе с ним. Ракель не стало 15 февраля. Она умерла ночью в своем доме в Лос-Анджелесе. В свидетельстве указано точное время — 2.25. Ей было 82 года. Близкие артистки говорили, что она скончалась после "непродолжительной болезни". Покойную кремировали. В индустрии развлечений Ракель проработала 60 лет. Известность к ней пришла в 1966 году. Тогда вышли проекты "Миллион лет до нашей эры" и "Фантастическое путешествие". Уэлч исполнила в них главные роли.

https://ria.ru/20230403/znamenitosti-1862620860.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости