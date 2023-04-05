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Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч - РИА Новости, 05.04.2023
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч
Секс-символ 1970-х Ракель Уэлч скончалась от остановки сердца, пишет TMZ со ссылкой на заключение о смерти актрисы. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:19
2023-04-05T11:19
2023-04-05T11:19
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Секс-символ 1970-х Ракель Уэлч скончалась от остановки сердца, пишет TMZ со ссылкой на заключение о смерти актрисы. Также одной из причин названа болезнь Альцгеймера. Звезда кино публично не обсуждала недуг и не рассказывала о своей борьбе с ним. Ракель не стало 15 февраля. Она умерла ночью в своем доме в Лос-Анджелесе. В свидетельстве указано точное время — 2.25. Ей было 82 года. Близкие артистки говорили, что она скончалась после "непродолжительной болезни". Покойную кремировали. В индустрии развлечений Ракель проработала 60 лет. Известность к ней пришла в 1966 году. Тогда вышли проекты "Миллион лет до нашей эры" и "Фантастическое путешествие". Уэлч исполнила в них главные роли.
https://ria.ru/20230403/znamenitosti-1862620860.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч
Причиной смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч врачи назвали остановку сердца