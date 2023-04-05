Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:19 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/znamenitosti-1863104610.html
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч - РИА Новости, 05.04.2023
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч
Секс-символ 1970-х Ракель Уэлч скончалась от остановки сердца, пишет TMZ со ссылкой на заключение о смерти актрисы. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:19
2023-04-05T11:19
культура
новости культуры
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852320286_0:72:3100:1816_1920x0_80_0_0_040dd18dec8dfe44c1ebd5abef434fe3.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Секс-символ 1970-х Ракель Уэлч скончалась от остановки сердца, пишет TMZ со ссылкой на заключение о смерти актрисы. Также одной из причин названа болезнь Альцгеймера. Звезда кино публично не обсуждала недуг и не рассказывала о своей борьбе с ним. Ракель не стало 15 февраля. Она умерла ночью в своем доме в Лос-Анджелесе. В свидетельстве указано точное время — 2.25. Ей было 82 года. Близкие артистки говорили, что она скончалась после "непродолжительной болезни". Покойную кремировали. В индустрии развлечений Ракель проработала 60 лет. Известность к ней пришла в 1966 году. Тогда вышли проекты "Миллион лет до нашей эры" и "Фантастическое путешествие". Уэлч исполнила в них главные роли.
https://ria.ru/20230403/znamenitosti-1862620860.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/10/1852320286_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_2cbba37b829fabd36c4ee4dea54034ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
Названа причина смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч

Причиной смерти секс-символа 1970-х Ракель Уэлч врачи назвали остановку сердца

© AP Photo / Invision/Chris PizzelloАктриса Ракель Уэлч
Актриса Ракель Уэлч - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Invision/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Секс-символ 1970-х Ракель Уэлч скончалась от остановки сердца, пишет TMZ со ссылкой на заключение о смерти актрисы.
Также одной из причин названа болезнь Альцгеймера. Звезда кино публично не обсуждала недуг и не рассказывала о своей борьбе с ним.
Ракель не стало 15 февраля. Она умерла ночью в своем доме в Лос-Анджелесе. В свидетельстве указано точное время — 2.25. Ей было 82 года. Близкие артистки говорили, что она скончалась после "непродолжительной болезни". Покойную кремировали.
В индустрии развлечений Ракель проработала 60 лет. Известность к ней пришла в 1966 году. Тогда вышли проекты "Миллион лет до нашей эры" и "Фантастическое путешествие". Уэлч исполнила в них главные роли.
Мадонна - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Названа причина смерти брата Мадонны
3 апреля, 15:26
 
КультураНовости культурыЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала