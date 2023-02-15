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Умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч
Умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч - РИА Новости, 15.02.2023
Умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч
Американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актрисы. РИА Новости, 15.02.2023
2023-02-15T23:40
2023-02-15T23:40
2023-02-15T23:41
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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актрисы. Уэлч прославилась благодаря своим ролям в фильмах "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры" (оба - 1966). За роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера" (1975) актриса получила "Золотой глобус" как лучшая актриса комедии или мюзикла. Кроме того, в культовом фильме "Побег из Шоушенка" (1994) постер с изображением Уэлч в образе главной героини фильма "Миллион лет до нашей эры", помимо прочих, закрывает вход в тоннель, который роет главный герой для совершения побега из тюрьмы.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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сша
23:40 15.02.2023 (обновлено: 23:41 15.02.2023)
Умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч
TMZ: умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч, ей было 82 года
ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости.
Американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни, сообщает портал
TMZ со ссылкой на семью актрисы.
"Как узнал TMZ, Ракель Уэлч, прошедшая путь как актрисы, так и международного секс-символа, скончалась. По словам членов семьи, Ракель скончалась сегодня утром (по местному времени - ред.) после непродолжительной болезни", - сообщает портал в среду.
Уэлч прославилась благодаря своим ролям в фильмах "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры" (оба - 1966). За роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера" (1975) актриса получила "Золотой глобус" как лучшая актриса комедии или мюзикла.
Кроме того, в культовом фильме "Побег из Шоушенка" (1994) постер с изображением Уэлч в образе главной героини фильма "Миллион лет до нашей эры", помимо прочих, закрывает вход в тоннель, который роет главный герой для совершения побега из тюрьмы.