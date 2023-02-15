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Умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч

Умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч - РИА Новости, 15.02.2023

Умерла американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч

Американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актрисы. РИА Новости, 15.02.2023

2023-02-15T23:40

2023-02-15T23:40

2023-02-15T23:41

шоубиз

сша

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ВАШИНГТОН, 15 фев - РИА Новости. Американская актриса и секс-символ Ракель Уэлч скончалась в возрасте 82 лет после непродолжительной болезни, сообщает портал TMZ со ссылкой на семью актрисы. Уэлч прославилась благодаря своим ролям в фильмах "Фантастическое путешествие" и "Миллион лет до нашей эры" (оба - 1966). За роль Констанции Бонасье в фильме "Три мушкетера" (1975) актриса получила "Золотой глобус" как лучшая актриса комедии или мюзикла. Кроме того, в культовом фильме "Побег из Шоушенка" (1994) постер с изображением Уэлч в образе главной героини фильма "Миллион лет до нашей эры", помимо прочих, закрывает вход в тоннель, который роет главный герой для совершения побега из тюрьмы.

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша