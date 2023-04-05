В США рассказали, сколько осталось жить Америке
American Thinker: 250-летие США наступит через три года, а империи дольше не живут
© AP Photo / Jose Luis MaganaСША
© AP Photo / Jose Luis Magana
США. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский правящий класс довел США до плачевного состояния, которое угрожает существованию страны, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.
По его мнению, США превратились в "адскую дыру" наподобие "Голодных игр", где американский истеблишмент устанавливает правила по собственной прихоти, разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто встанет на пути.
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"Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года", — посетовал Джундеф.
Он добавил, что американские политики не только не пытаются затормозить упадок США, но наоборот "давят газ в пол".
Особенно остро это проявилось в ситуации с делом Дональда Трампа, когда демократы решили устранить своего политического оппонента, "вооружившись" судебной системой, резюмировал автор.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад".
Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. В каждом из них экс-президенту вменяется "фальсификация деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление". Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
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