https://ria.ru/20230405/zhizn-1863068477.html

В США рассказали, сколько осталось жить Америке

В США рассказали, сколько осталось жить Америке - РИА Новости, 05.04.2023

В США рассказали, сколько осталось жить Америке

Американский правящий класс довел США до плачевного состояния, которое угрожает существованию страны, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T07:16

2023-04-05T07:16

2023-04-05T09:52

в мире

сша

америка

дональд трамп

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский правящий класс довел США до плачевного состояния, которое угрожает существованию страны, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.По его мнению, США превратились в "адскую дыру" наподобие "Голодных игр", где американский истеблишмент устанавливает правила по собственной прихоти, разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто встанет на пути.Он добавил, что американские политики не только не пытаются затормозить упадок США, но наоборот "давят газ в пол".Особенно остро это проявилось в ситуации с делом Дональда Трампа, когда демократы решили устранить своего политического оппонента, "вооружившись" судебной системой, резюмировал автор.Ранее бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад".Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. В каждом из них экс-президенту вменяется "фальсификация деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление". Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша

америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, америка, дональд трамп