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В США рассказали, сколько осталось жить Америке - РИА Новости, 05.04.2023
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07:16 05.04.2023 (обновлено: 09:52 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zhizn-1863068477.html
В США рассказали, сколько осталось жить Америке
В США рассказали, сколько осталось жить Америке - РИА Новости, 05.04.2023
В США рассказали, сколько осталось жить Америке
Американский правящий класс довел США до плачевного состояния, которое угрожает существованию страны, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T07:16
2023-04-05T09:52
в мире
сша
америка
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский правящий класс довел США до плачевного состояния, которое угрожает существованию страны, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.По его мнению, США превратились в "адскую дыру" наподобие "Голодных игр", где американский истеблишмент устанавливает правила по собственной прихоти, разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто встанет на пути.Он добавил, что американские политики не только не пытаются затормозить упадок США, но наоборот "давят газ в пол".Особенно остро это проявилось в ситуации с делом Дональда Трампа, когда демократы решили устранить своего политического оппонента, "вооружившись" судебной системой, резюмировал автор.Ранее бывший президент США Дональд Трамп после предъявления ему официальных обвинений заявил, что страна "катится в ад".Во вторник в уголовном суде Манхэттена Трампу предъявили обвинения по 34 пунктам. В каждом из них экс-президенту вменяется "фальсификация деловых записей" с целью "мошенничества и намерения совершить другое преступление". Экс-президент заявил о своей невиновности, затем Трампа отпустили из суда. Адвокат политика Джо Такопина считает, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html
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в мире, сша, америка, дональд трамп
В мире, США, Америка, Дональд Трамп
В США рассказали, сколько осталось жить Америке

American Thinker: 250-летие США наступит через три года, а империи дольше не живут

© AP Photo / Jose Luis MaganaСША
США - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Jose Luis Magana
США. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Американский правящий класс довел США до плачевного состояния, которое угрожает существованию страны, написал обозреватель American Thinker Брайан Джундеф.
По его мнению, США превратились в "адскую дыру" наподобие "Голодных игр", где американский истеблишмент устанавливает правила по собственной прихоти, разоряя экономику, разрушая мечты граждан и уничтожая каждого, кто встанет на пути.
«

"Мне грустно за детей и внуков. Они станут первым поколением, чьи возможности окажутся скромнее, чем у родителей, а жизнь — менее благополучной. Говорят, империи существуют не более 250 лет, а 250-летний юбилей Америки отмечается всего через каких-то три года", — посетовал Джундеф.

Он добавил, что американские политики не только не пытаются затормозить упадок США, но наоборот "давят газ в пол".
Особенно остро это проявилось в ситуации с делом Дональда Трампа, когда демократы решили устранить своего политического оппонента, "вооружившись" судебной системой, резюмировал автор.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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