https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html

Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта

Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта - РИА Новости, 05.04.2023

Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта

Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:45

2023-04-05T15:45

2023-04-05T16:43

в мире

польша

украина

владимир зеленский

анджей дуда

киев

марчин пшидач

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта.В среду украинский лидер прибыл в Польшу с официальным визитом. Глава государства Анджей Дуда вручил ему орден Белого орла. Это высшая государственная награда Польши и один из старейших орденов страны. Поляки не оценили особого отношения официальной Варшавы к Киеву."После отбытия наказания за все совершенные преступления Зеленского можно принять на работу в какую-нибудь украинскую строительную компанию для восстановления страны", — заметила Эвелина Модлиньска."Актер получил "польский Оскар" за героическую защиту прав человека. Хочется спросить, что сделал президент Зеленский за последние девять лет, чтобы остановить эскалацию на востоке Украины", — написал с иронией пользователь под ником Arachnid."Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — добавила Эла Редуч.Досталось главе Украины и за внешний вид. Зеленский снова прибыл на встречу в толстовке и спортивных штанах."Это полное неуважение к принимающей стороне — приходить на официальный визит в спортивном костюме", — возмутился Anzelm Poznański."У этого бездельника есть хотя бы один костюм? Могли бы его и приодеть", — пошутил поляк.Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что основной темой визита будет обсуждение военной поддержки Киеву, в частности речь пойдет об "авиационной коалиции". При этом глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что главы государств обсудят проблему наплыва в страну украинского зерна.

https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html

польша

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киев

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, киев, марчин пшидач