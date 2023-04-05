https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта - РИА Новости, 05.04.2023
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта
Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:45
2023-04-05T15:45
2023-04-05T16:43
в мире
польша
украина
владимир зеленский
анджей дуда
киев
марчин пшидач
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта.В среду украинский лидер прибыл в Польшу с официальным визитом. Глава государства Анджей Дуда вручил ему орден Белого орла. Это высшая государственная награда Польши и один из старейших орденов страны. Поляки не оценили особого отношения официальной Варшавы к Киеву."После отбытия наказания за все совершенные преступления Зеленского можно принять на работу в какую-нибудь украинскую строительную компанию для восстановления страны", — заметила Эвелина Модлиньска."Актер получил "польский Оскар" за героическую защиту прав человека. Хочется спросить, что сделал президент Зеленский за последние девять лет, чтобы остановить эскалацию на востоке Украины", — написал с иронией пользователь под ником Arachnid."Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — добавила Эла Редуч.Досталось главе Украины и за внешний вид. Зеленский снова прибыл на встречу в толстовке и спортивных штанах."Это полное неуважение к принимающей стороне — приходить на официальный визит в спортивном костюме", — возмутился Anzelm Poznański."У этого бездельника есть хотя бы один костюм? Могли бы его и приодеть", — пошутил поляк.Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что основной темой визита будет обсуждение военной поддержки Киеву, в частности речь пойдет об "авиационной коалиции". При этом глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что главы государств обсудят проблему наплыва в страну украинского зерна.
https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, киев, марчин пшидач
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Киев, Марчин Пшидач
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта
Пользователи Twitter набросились на Зеленского, который прибыл с визитом в Польшу
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Пользователи Twitter
предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта.
В среду украинский лидер прибыл в Польшу
с официальным визитом. Глава государства Анджей Дуда
вручил ему орден Белого орла. Это высшая государственная награда Польши и один из старейших орденов страны. Поляки не оценили особого отношения официальной Варшавы к Киеву.
"После отбытия наказания за все совершенные преступления Зеленского можно принять на работу в какую-нибудь украинскую строительную компанию для восстановления страны", — заметила Эвелина Модлиньска.
"Актер получил "польский Оскар" за героическую защиту прав человека. Хочется спросить, что сделал президент Зеленский за последние девять лет, чтобы остановить эскалацию на востоке Украины", — написал с иронией пользователь под ником Arachnid.
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"Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — добавила Эла Редуч.
«
"Зеленский, вон из Польши! Остановите украинизацию нашей страны!" — поддержали предыдущих спикеров в комментариях.
Досталось главе Украины и за внешний вид. Зеленский снова прибыл на встречу в толстовке и спортивных штанах.
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"Это полное неуважение к принимающей стороне — приходить на официальный визит в спортивном костюме", — возмутился Anzelm Poznański.
"У этого бездельника есть хотя бы один костюм? Могли бы его и приодеть", — пошутил поляк.
Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что основной темой визита будет обсуждение военной поддержки Киеву, в частности речь пойдет об "авиационной коалиции". При этом глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач
сообщил, что главы государств обсудят проблему наплыва в страну украинского зерна.
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