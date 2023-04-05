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Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта - РИА Новости, 05.04.2023
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15:45 05.04.2023 (обновлено: 16:43 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта - РИА Новости, 05.04.2023
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта
Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:45
2023-04-05T16:43
в мире
польша
украина
владимир зеленский
анджей дуда
киев
марчин пшидач
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта.В среду украинский лидер прибыл в Польшу с официальным визитом. Глава государства Анджей Дуда вручил ему орден Белого орла. Это высшая государственная награда Польши и один из старейших орденов страны. Поляки не оценили особого отношения официальной Варшавы к Киеву."После отбытия наказания за все совершенные преступления Зеленского можно принять на работу в какую-нибудь украинскую строительную компанию для восстановления страны", — заметила Эвелина Модлиньска."Актер получил "польский Оскар" за героическую защиту прав человека. Хочется спросить, что сделал президент Зеленский за последние девять лет, чтобы остановить эскалацию на востоке Украины", — написал с иронией пользователь под ником Arachnid."Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — добавила Эла Редуч.Досталось главе Украины и за внешний вид. Зеленский снова прибыл на встречу в толстовке и спортивных штанах."Это полное неуважение к принимающей стороне — приходить на официальный визит в спортивном костюме", — возмутился Anzelm Poznański."У этого бездельника есть хотя бы один костюм? Могли бы его и приодеть", — пошутил поляк.Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что основной темой визита будет обсуждение военной поддержки Киеву, в частности речь пойдет об "авиационной коалиции". При этом глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что главы государств обсудят проблему наплыва в страну украинского зерна.
https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863228504.html
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в мире, польша, украина, владимир зеленский, анджей дуда, киев, марчин пшидач
В мире, Польша, Украина, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Киев, Марчин Пшидач
Поляки предложили Зеленскому работу после окончания конфликта

Пользователи Twitter набросились на Зеленского, который прибыл с визитом в Польшу

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Пользователи Twitter предложили президенту Украины Владимиру Зеленскому поработать строителем в разрушенной стране после завершения конфликта.
В среду украинский лидер прибыл в Польшу с официальным визитом. Глава государства Анджей Дуда вручил ему орден Белого орла. Это высшая государственная награда Польши и один из старейших орденов страны. Поляки не оценили особого отношения официальной Варшавы к Киеву.
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве
"После отбытия наказания за все совершенные преступления Зеленского можно принять на работу в какую-нибудь украинскую строительную компанию для восстановления страны", — заметила Эвелина Модлиньска.
"Актер получил "польский Оскар" за героическую защиту прав человека. Хочется спросить, что сделал президент Зеленский за последние девять лет, чтобы остановить эскалацию на востоке Украины", — написал с иронией пользователь под ником Arachnid.
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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"Он вывез из Польши военной техники и боеприпасов на огромную сумму, украинские беженцы наводнили наши города, увеличилась инфляция. И все это Зеленский умудрился провернуть меньше чем за год. Даже наше правительство так не смогло", — добавила Эла Редуч.
«

"Зеленский, вон из Польши! Остановите украинизацию нашей страны!" — поддержали предыдущих спикеров в комментариях.

Досталось главе Украины и за внешний вид. Зеленский снова прибыл на встречу в толстовке и спортивных штанах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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"Это полное неуважение к принимающей стороне — приходить на официальный визит в спортивном костюме", — возмутился Anzelm Poznański.
"У этого бездельника есть хотя бы один костюм? Могли бы его и приодеть", — пошутил поляк.
Замруководителя офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что основной темой визита будет обсуждение военной поддержки Киеву, в частности речь пойдет об "авиационной коалиции". При этом глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач сообщил, что главы государств обсудят проблему наплыва в страну украинского зерна.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Президентском дворце в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Зеленский пообещал, что между Украиной и Польшей не будет границ
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В миреПольшаУкраинаВладимир ЗеленскийАнджей ДудаКиевМарчин Пшидач
 
 
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