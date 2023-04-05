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Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу - РИА Новости, 05.04.2023
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10:47 05.04.2023 (обновлено: 12:36 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863102989.html
Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу
Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу - РИА Новости, 05.04.2023
Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу
Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу с официальным визитом, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:47
2023-04-05T12:36
в мире
польша
владимир зеленский
украина
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу с официальным визитом, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Ранее в среду радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что Зеленский прибыл в Польшу. "Президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит", - сказал Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, у Зеленского запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Матеушем Моравецким, представителями бизнеса, депутатами, мэрами, волонтерами. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.
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в мире, польша, владимир зеленский, украина
В мире, Польша, Владимир Зеленский, Украина
Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

Президент Украины Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. 5 апреля 2023
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. 5 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. 5 апреля 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу с официальным визитом, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Ранее в среду радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что Зеленский прибыл в Польшу.
"Президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит", - сказал Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, у Зеленского запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Матеушем Моравецким, представителями бизнеса, депутатами, мэрами, волонтерами.
Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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