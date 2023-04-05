https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863102989.html

Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу - РИА Новости, 05.04.2023

Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу

Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу с официальным визитом, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:47

2023-04-05T10:47

2023-04-05T12:36

в мире

польша

владимир зеленский

украина

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу с официальным визитом, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров. Ранее в среду радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что Зеленский прибыл в Польшу. "Президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит", - сказал Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, у Зеленского запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Матеушем Моравецким, представителями бизнеса, депутатами, мэрами, волонтерами. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, польша, владимир зеленский, украина