Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу
Президент Украины Зеленский прибыл с официальным визитом в Польшу
© AP Photo / Czarek SokolowskiПрезидент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. 5 апреля 2023
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Президент Польши Анджей Дуда и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Президентском дворце в Варшаве. 5 апреля 2023
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский уже прибыл в Польшу с официальным визитом, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
Ранее в среду радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники сообщила, что Зеленский прибыл в Польшу.
"Президент в Польше, он вместе с первой леди начал свой официальный визит", - сказал Никифоров в эфире всеукраинского телемарафона. По его словам, у Зеленского запланированы встречи с президентом Польши Анджеем Дудой и премьером Матеушем Моравецким, представителями бизнеса, депутатами, мэрами, волонтерами.
Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.