https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863075187.html
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу
Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:45
2023-04-05T08:45
2023-04-05T08:45
в мире
польша
украина
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
матеуш моравецкий
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ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. "Владимир Зеленский уже в Польше", - говорится в сообщении. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом. Ранее сообщалось, что в Варшаве Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями Польши и беженцами с Украины.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу
Польская радиостанция сообщила о прибытии в страну Зеленского