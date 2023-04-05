https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863075187.html

СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу

СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу

Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:45

2023-04-05T08:45

2023-04-05T08:45

в мире

польша

украина

варшава

владимир зеленский

анджей дуда

матеуш моравецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg

ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. "Владимир Зеленский уже в Польше", - говорится в сообщении. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом. Ранее сообщалось, что в Варшаве Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями Польши и беженцами с Украины.

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html

польша

украина

варшава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, матеуш моравецкий