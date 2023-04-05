Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:45 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863075187.html
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу
Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:45
2023-04-05T08:45
в мире
польша
украина
варшава
владимир зеленский
анджей дуда
матеуш моравецкий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_0:108:1043:695_1920x0_80_0_0_0bb8efb5dd277c43feba810fcd6b0f63.jpg
ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. "Владимир Зеленский уже в Польше", - говорится в сообщении. Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом. Ранее сообщалось, что в Варшаве Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями Польши и беженцами с Украины.
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html
польша
украина
варшава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857104505_73:0:1000:695_1920x0_80_0_0_c106fc883734d70c8976774c5871db6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, варшава, владимир зеленский, анджей дуда, матеуш моравецкий
В мире, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий
СМИ сообщили о прибытии Зеленского в Польшу

Польская радиостанция сообщила о прибытии в страну Зеленского

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский прибыл в среду в Польшу, сообщает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники.
"Владимир Зеленский уже в Польше", - говорится в сообщении.
Это первый официальный визит Зеленского в Польшу. Ранее он проезжал через территорию республики лишь транзитом.
Ранее сообщалось, что в Варшаве Зеленский планирует встретиться с президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Матеушем Моравецким, а также жителями Польши и беженцами с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву
Вчера, 06:01
 
В миреПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийАнджей ДудаМатеуш Моравецкий
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала