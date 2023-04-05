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В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 05.04.2023
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06:01 05.04.2023 (обновлено: 18:17 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html
В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву
В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 05.04.2023
В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву
Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T06:01
2023-04-05T18:17
в мире
украина
варшава
россия
владимир зеленский
вальдемар скшипчак
польша
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.По его мнению, в украинском кризисе образовался "стратегический тупик" и все указывает на приближение момента, когда конфликт придется завершить "политическим путем". Следовательно, как отметил Скшипчак, в ближайшее время якобы стоит ожидать попытки прихода к компромиссу между Москвой и Киевом.Он также добавил, что накапливающаяся усталость Запада от конфликта на Украине также поспособствует урегулированию ситуации.Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 5 апреля планирует посетить Польшу.Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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в мире, украина, варшава, россия, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, польша
В мире, Украина, Варшава, Россия, Владимир Зеленский, Вальдемар Скшипчак, Польша
В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву

Польский генерал Скшипчак: Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
По его мнению, в украинском кризисе образовался "стратегический тупик" и все указывает на приближение момента, когда конфликт придется завершить "политическим путем". Следовательно, как отметил Скшипчак, в ближайшее время якобы стоит ожидать попытки прихода к компромиссу между Москвой и Киевом.
«

"Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка", — заявил польский генерал.

Он также добавил, что накапливающаяся усталость Запада от конфликта на Украине также поспособствует урегулированию ситуации.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 5 апреля планирует посетить Польшу.
Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
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