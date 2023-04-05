https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863065948.html

В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву

В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву - РИА Новости, 05.04.2023

В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву

Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T06:01

2023-04-05T06:01

2023-04-05T18:17

в мире

украина

варшава

россия

владимир зеленский

вальдемар скшипчак

польша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861502211_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_3ed2bfa7582ad08bfe5ea4ee3e7f51a9.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.По его мнению, в украинском кризисе образовался "стратегический тупик" и все указывает на приближение момента, когда конфликт придется завершить "политическим путем". Следовательно, как отметил Скшипчак, в ближайшее время якобы стоит ожидать попытки прихода к компромиссу между Москвой и Киевом.Он также добавил, что накапливающаяся усталость Запада от конфликта на Украине также поспособствует урегулированию ситуации.Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 5 апреля планирует посетить Польшу.Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230401/sholts-1862356364.html

украина

варшава

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, варшава, россия, владимир зеленский, вальдемар скшипчак, польша