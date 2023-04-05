В Польше рассказали о тайной цели поездки Зеленского в Варшаву
Польский генерал Скшипчак: Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Владимир Зеленский едет в Варшаву для подготовки к переговорам с Россией, заявил в интервью Rzeczpospolita бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.
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"Важно, что, с точки зрения Зеленского, это не секретный визит поездом в Варшаву ночью, а официальный визит президента Украины к президенту Польши. Думаю, что это первая из серии подобных поездок. Зеленскому нужно начать создавать вокруг себя атмосферу политической поддержки. У него есть военная помощь, но сейчас, когда близится конец конфликта, на мой взгляд, ему нужна именно политическая поддержка", — заявил польский генерал.
Он также добавил, что накапливающаяся усталость Запада от конфликта на Украине также поспособствует урегулированию ситуации.
Ранее стало известно, что Владимир Зеленский 5 апреля планирует посетить Польшу.
Москва неоднократно подчеркивала, что готова к переговорам, но Киев на законодательном уровне ввел на них запрет. Западные страны постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и наращивают поставки вооружений и техники. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.