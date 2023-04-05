Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты
Полевой: минфин России сократит продажи юаней в апреле, но рубль не заметит этого
© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
© iStock.com / Oleg Elkov
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Продажи юаней Минфином РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила сократятся в апреле, однако рубль не станет активно реагировать на это, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минфин РФ в период с 7 марта по 6 апреля продает китайскую валюту суммарно на 119,8 миллиарда рублей, примерно по 5,4 миллиарда в день.
"Объем продаж валюты (юаней - ред.) из ФНБ в апреле снизится по сравнению с мартом – до 90 миллиардов рублей. Это произойдет в связи с повышением рублевой цены на нефть, а также – с небольшим снижением требуемого объема базовых нефтегазовых доходов", - комментирует директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
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"Мы прогнозируем снижение объема продаж до 75 миллиардов рублей, что будет оказывать символическую поддержку рублю. Ввиду сокращения торгового профицита курс рубля сейчас более чутко реагирует на финансовые потоки, где прозрачности в части доступности данных заметно меньше", - комментирует директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой.
"Ослабление рубля и рост во второй половине марта стоимости нефти обусловят некоторое снижение объема продаваемых Минфином юаней. При этом операции ведомства на валютном рынке сейчас отошли на второй план в процессе курсообразования рубля", - говорит инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов.