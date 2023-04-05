Рейтинг@Mail.ru
Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:15 05.04.2023 (обновлено: 05:26 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/yuan-1863065086.html
Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты
Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты - РИА Новости, 05.04.2023
Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты
Продажи юаней Минфином РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила сократятся в апреле, однако рубль не станет активно... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T05:15
2023-04-05T05:26
экономика
россия
валерий вайсберг
дмитрий полевой
сергей суверов
министерство финансов рф (минфин россии)
арикапитал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856195017_0:191:3072:1919_1920x0_80_0_0_328b37806e95624d1fb8c2b696bb28cb.jpg
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Продажи юаней Минфином РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила сократятся в апреле, однако рубль не станет активно реагировать на это, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин РФ в период с 7 марта по 6 апреля продает китайскую валюту суммарно на 119,8 миллиарда рублей, примерно по 5,4 миллиарда в день. "Объем продаж валюты (юаней - ред.) из ФНБ в апреле снизится по сравнению с мартом – до 90 миллиардов рублей. Это произойдет в связи с повышением рублевой цены на нефть, а также – с небольшим снижением требуемого объема базовых нефтегазовых доходов", - комментирует директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Ослабление рубля и рост во второй половине марта стоимости нефти обусловят некоторое снижение объема продаваемых Минфином юаней. При этом операции ведомства на валютном рынке сейчас отошли на второй план в процессе курсообразования рубля", - говорит инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов.
https://ria.ru/20230405/udar-1863058237.html
https://ria.ru/20230405/dostavka-1863052889.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856195017_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a69bc1d75525c1525742ecdaf5b4e461.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, валерий вайсберг, дмитрий полевой, сергей суверов, министерство финансов рф (минфин россии), арикапитал
Экономика, Россия, Валерий Вайсберг, Дмитрий Полевой, Сергей Суверов, Министерство финансов РФ (Минфин России), Арикапитал
Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты

Полевой: минфин России сократит продажи юаней в апреле, но рубль не заметит этого

© iStock.com / Oleg ElkovКитайский юань и российские рубли
Китайский юань и российские рубли - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© iStock.com / Oleg Elkov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Продажи юаней Минфином РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила сократятся в апреле, однако рубль не станет активно реагировать на это, полагают опрошенные РИА Новости эксперты.
Минфин РФ в период с 7 марта по 6 апреля продает китайскую валюту суммарно на 119,8 миллиарда рублей, примерно по 5,4 миллиарда в день.
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудовцы дали России
Вчера, 02:50
"Объем продаж валюты (юаней - ред.) из ФНБ в апреле снизится по сравнению с мартом – до 90 миллиардов рублей. Это произойдет в связи с повышением рублевой цены на нефть, а также – с небольшим снижением требуемого объема базовых нефтегазовых доходов", - комментирует директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг.
«
"Мы прогнозируем снижение объема продаж до 75 миллиардов рублей, что будет оказывать символическую поддержку рублю. Ввиду сокращения торгового профицита курс рубля сейчас более чутко реагирует на финансовые потоки, где прозрачности в части доступности данных заметно меньше", - комментирует директор по инвестициям компании "Локоинвест" Дмитрий Полевой.
"Ослабление рубля и рост во второй половине марта стоимости нефти обусловят некоторое снижение объема продаваемых Минфином юаней. При этом операции ведомства на валютном рынке сейчас отошли на второй план в процессе курсообразования рубля", - говорит инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов.
PickPoint - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Крупный сервис доставки прекратит работу в России, пишут СМИ
Вчера, 00:39
 
ЭкономикаРоссияВалерий ВайсбергДмитрий ПолевойСергей СуверовМинистерство финансов РФ (Минфин России)Арикапитал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала