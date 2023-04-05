https://ria.ru/20230405/yuan-1863065086.html

Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты

Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты - РИА Новости, 05.04.2023

Минфин России сократит продажи юаней, считают эксперты

Продажи юаней Минфином РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила сократятся в апреле, однако рубль не станет активно... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T05:15

2023-04-05T05:15

2023-04-05T05:26

экономика

россия

валерий вайсберг

дмитрий полевой

сергей суверов

министерство финансов рф (минфин россии)

арикапитал

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Продажи юаней Минфином РФ из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в рамках бюджетного правила сократятся в апреле, однако рубль не станет активно реагировать на это, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. Минфин РФ в период с 7 марта по 6 апреля продает китайскую валюту суммарно на 119,8 миллиарда рублей, примерно по 5,4 миллиарда в день. "Объем продаж валюты (юаней - ред.) из ФНБ в апреле снизится по сравнению с мартом – до 90 миллиардов рублей. Это произойдет в связи с повышением рублевой цены на нефть, а также – с небольшим снижением требуемого объема базовых нефтегазовых доходов", - комментирует директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. "Ослабление рубля и рост во второй половине марта стоимости нефти обусловят некоторое снижение объема продаваемых Минфином юаней. При этом операции ведомства на валютном рынке сейчас отошли на второй план в процессе курсообразования рубля", - говорит инвестиционный стратег компании "Арикапитал" Сергей Суверов.

https://ria.ru/20230405/udar-1863058237.html

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экономика, россия, валерий вайсберг, дмитрий полевой, сергей суверов, министерство финансов рф (минфин россии), арикапитал