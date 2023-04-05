Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:00 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863196443.html
В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая
В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023
В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая
Комитет ГД по соцполитике будет обсуждать законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при сокращении новогодних праздников на 4 дня, такая... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:00
2023-04-05T14:00
ярослав нилов
госдума рф
день победы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_042a142fe5ba2137e501bb16251ff031.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике будет обсуждать законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при сокращении новогодних праздников на 4 дня, такая инициатива не первая, серьезных перспектив у данного проекта сейчас нет, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее в среду Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня. "Комитет будет рассматривать, обсуждать, смотреть, когда законопроект поступит, но с учетом того, что эта инициатива не первая, считаю, что у него на данный момент серьезных перспектив нет", - сказал Нилов. Нилов отметил, что это "старая дискуссия".
https://ria.ru/20230403/puteshestviya-1862662353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/27/1549692712_588:0:2468:1410_1920x0_80_0_0_045c7a7130262417d601bc8aee523b79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ярослав нилов, госдума рф, день победы
Ярослав Нилов, Госдума РФ, День Победы
В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая

Глава комитета ГД по соцполитике Нилов: проект о выходных с 1 по 9 мая не имеет перспектив

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы
Здание Госдумы - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике будет обсуждать законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при сокращении новогодних праздников на 4 дня, такая инициатива не первая, серьезных перспектив у данного проекта сейчас нет, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов.
Ранее в среду Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня.
"Комитет будет рассматривать, обсуждать, смотреть, когда законопроект поступит, но с учетом того, что эта инициатива не первая, считаю, что у него на данный момент серьезных перспектив нет", - сказал Нилов.
Нилов отметил, что это "старая дискуссия".
Рыбная деревня, Калининград - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Эксперты назвали самые популярные направления отдыха на майские праздники
3 апреля, 15:30
 
Ярослав НиловГосдума РФДень Победы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала