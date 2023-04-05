https://ria.ru/20230405/vykhodnye-1863196443.html

В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая

В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая - РИА Новости, 05.04.2023

В Госдуме оценили перспективы проекта о длинных выходных с 1 по 9 мая

Комитет ГД по соцполитике будет обсуждать законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при сокращении новогодних праздников на 4 дня, такая... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:00

2023-04-05T14:00

2023-04-05T14:00

ярослав нилов

госдума рф

день победы

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Комитет ГД по соцполитике будет обсуждать законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при сокращении новогодних праздников на 4 дня, такая инициатива не первая, серьезных перспектив у данного проекта сейчас нет, заявил РИА Новости глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов. Ранее в среду Депутаты Госдумы от "Новых людей" внесли в палату законопроект о длинных выходных днях с 1 по 9 мая ежегодно, при этом предлагается сократить новогоднюю праздничную неделю на 4 дня. "Комитет будет рассматривать, обсуждать, смотреть, когда законопроект поступит, но с учетом того, что эта инициатива не первая, считаю, что у него на данный момент серьезных перспектив нет", - сказал Нилов. Нилов отметил, что это "старая дискуссия".

https://ria.ru/20230403/puteshestviya-1862662353.html

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ярослав нилов, госдума рф, день победы