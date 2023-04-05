Рейтинг@Mail.ru
В США увидели признаки новой операции НАТО против России - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:41 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vtorzhenie-1863337005.html
В США увидели признаки новой операции НАТО против России
В США увидели признаки новой операции НАТО против России - РИА Новости, 05.04.2023
В США увидели признаки новой операции НАТО против России
Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:41
2023-04-05T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
финляндия
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_48e12da672cdeb82eaf0d06d78ce3174.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative."Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым. &lt;…&gt; Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны", — отметил он.По мнению журналиста, на фоне вступления Финляндии в военный блок киевский режим воодушевлен тем, что НАТО все больше стремится к расширению на заднем дворе у России. Девлин опасается, что эти события могут подтолкнуть Зеленского к еще большей эскалации.При этом автор назвал планы президента Украины Владимира Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев намеренно отвергает любые призывы к миру по поручениям из Белого дома, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html
https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html
украина
россия
финляндия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/10/1831870983_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_29a7a4e577e6594f178527794526ce5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, финляндия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, Владимир Зеленский, НАТО
В США увидели признаки новой операции НАТО против России

American Conservative: Украина разрабатывает совместный план с НАТО по вторжению в Россию

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
"Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым. <…> Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны", — отметил он.
Вид на Балаклавскую бухту в Крыму - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
"Они не готовы". На Западе дали Украине неутешительный прогноз
Вчера, 17:40
По мнению журналиста, на фоне вступления Финляндии в военный блок киевский режим воодушевлен тем, что НАТО все больше стремится к расширению на заднем дворе у России. Девлин опасается, что эти события могут подтолкнуть Зеленского к еще большей эскалации.
При этом автор назвал планы президента Украины Владимира Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев намеренно отвергает любые призывы к миру по поручениям из Белого дома, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В США сделали жесткое предупреждение Зеленскому, готовящему новый план
Вчера, 15:51
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияФинляндияВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала