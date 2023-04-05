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В США увидели признаки новой операции НАТО против России
В США увидели признаки новой операции НАТО против России - РИА Новости, 05.04.2023
В США увидели признаки новой операции НАТО против России
Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:41
2023-04-05T21:41
2023-04-05T21:41
специальная военная операция на украине
в мире
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финляндия
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative."Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым. <…> Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны", — отметил он.По мнению журналиста, на фоне вступления Финляндии в военный блок киевский режим воодушевлен тем, что НАТО все больше стремится к расширению на заднем дворе у России. Девлин опасается, что эти события могут подтолкнуть Зеленского к еще большей эскалации.При этом автор назвал планы президента Украины Владимира Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев намеренно отвергает любые призывы к миру по поручениям из Белого дома, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html
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в мире, украина, россия, финляндия, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Финляндия, Владимир Зеленский, НАТО
В США увидели признаки новой операции НАТО против России
American Conservative: Украина разрабатывает совместный план с НАТО по вторжению в Россию