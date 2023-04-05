https://ria.ru/20230405/vtorzhenie-1863337005.html

В США увидели признаки новой операции НАТО против России

В США увидели признаки новой операции НАТО против России - РИА Новости, 05.04.2023

В США увидели признаки новой операции НАТО против России

Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:41

2023-04-05T21:41

2023-04-05T21:41

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

финляндия

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, пишет обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative."Украина публично говорит о планах использовать американское и другое оружие, поставляемое НАТО, для попытки захватить Крым. <…> Вторжение в Россию при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны", — отметил он.По мнению журналиста, на фоне вступления Финляндии в военный блок киевский режим воодушевлен тем, что НАТО все больше стремится к расширению на заднем дворе у России. Девлин опасается, что эти события могут подтолкнуть Зеленского к еще большей эскалации.При этом автор назвал планы президента Украины Владимира Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев намеренно отвергает любые призывы к миру по поручениям из Белого дома, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20230405/ukraina-1863286350.html

https://ria.ru/20230405/kontrnastuplenie-1863240989.html

украина

россия

финляндия

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в мире, украина, россия, финляндия, владимир зеленский, нато