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Группа ВТБ сообщила о рекордном убытке по итогам 2022 года - РИА Новости, 05.04.2023
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10:47 05.04.2023 (обновлено: 12:34 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/vtb-1863102832.html
Группа ВТБ сообщила о рекордном убытке по итогам 2022 года
Группа ВТБ сообщила о рекордном убытке по итогам 2022 года - РИА Новости, 05.04.2023
Группа ВТБ сообщила о рекордном убытке по итогам 2022 года
Группа ВТБ за 2022 год за счет покупки банка "Открытие" получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Дмитрий Пьянов. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:47
2023-04-05T12:34
экономика
втб
россия
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Группа ВТБ за 2022 год за счет покупки банка "Открытие" получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Дмитрий Пьянов. В декабре регулятор вышел из капитала банка "Открытие" — сто процентов акций проданы группе ВТБ за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.Консолидация "Открытия" отразилась в отчетности как 613 миллиардов убытка, при этом, как отметил Пьянов, за 340 миллиардов приобретены чистые активы "справедливой стоимостью" почти 505 миллиардов рублей. Таким образом разовый доход группы составил 165 миллиардов рублей, при этом органический убыток — примерно 777 миллиардов рублей.Результат группы за 2022 год превысил показатели кризисного 2009 года, чистый убыток по МСФО тогда составил 59,6 миллиарда рублей. За 2021 год ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года.
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экономика, втб, россия
Экономика, ВТБ, Россия
Группа ВТБ сообщила о рекордном убытке по итогам 2022 года

Группа ВТБ за 2022 год получила рекордный убыток по МФСО в 613 миллиардов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка ВТБ
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка ВТБ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Группа ВТБ за 2022 год за счет покупки банка "Открытие" получила убыток по МСФО в 613 миллиардов рублей, сообщил зампред правления банка Дмитрий Пьянов.
«

"Убыток по этой МСФО отчетности по итогам 2022 года будет округленно 613 миллиардов рублей", — сказал он.

В декабре регулятор вышел из капитала банка "Открытие" — сто процентов акций проданы группе ВТБ за 340 миллиардов рублей. Из этой суммы деньгами должно быть выплачено 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа — 106,9 миллиарда рублей.
Консолидация "Открытия" отразилась в отчетности как 613 миллиардов убытка, при этом, как отметил Пьянов, за 340 миллиардов приобретены чистые активы "справедливой стоимостью" почти 505 миллиардов рублей. Таким образом разовый доход группы составил 165 миллиардов рублей, при этом органический убыток — примерно 777 миллиардов рублей.
Результат группы за 2022 год превысил показатели кризисного 2009 года, чистый убыток по МСФО тогда составил 59,6 миллиарда рублей. За 2021 год ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 327,4 миллиарда рублей, что в 4,3 раза больше результата 2020 года.
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