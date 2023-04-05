https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863322020.html
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.04.2023
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:58
2023-04-05T19:58
2023-04-05T22:36
политика
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863334888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2f0f4dd96486481c545929783d30c3f.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.В открытой части беседы российский лидер отметил успешное сотрудничество Москвы и Минска на международной арене.Глава государства уточнил, что в четверг на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президенты затронут тему совместной безопасности.Путин обратил внимание на успехи взаимодействия в экономике.Лукашенко, в свою очередь, почеркнул, что 28 союзных программ по углублению экономической интеграции выполнены почти на 80 процентов.Белорусская и российская экономики не рухнут, несмотря на санкции, страны в состоянии решить проблемные вопросы, в том числе в сфере микроэлектроники, добавил он.
https://ria.ru/20230405/plan-1863165025.html
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863334888_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_a626c932a62ba2a6d381ce5743b38b84.jpg
Взаимодействие в экономике, союзные программы и товарооборот: встреча Путина и Лукашенко в Кремле
Взаимодействие в экономике, союзные программы и товарооборот: встреча Путина и Лукашенко в Кремле
2023-04-05T19:58
true
PT5M25S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле
Президент России Путин и президент Белоруссии Лукашенко проводят встречу в Кремле
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.
В открытой части беседы российский лидер отметил успешное сотрудничество Москвы
и Минска
на международной арене.
«
"Хочу еще раз поздравить вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим", — заявил Путин.
Глава государства уточнил, что в четверг на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президенты затронут тему совместной безопасности.
Путин обратил внимание на успехи взаимодействия в экономике.
«
"По нашей статистке, объем товарооборота у нас за год увеличился, — может быть, не до таких больших цифр, которые мы фиксируем с некоторыми другими странами, — на 12 процентов вырос, но в абсолютных величинах он впечатляет. По нашей статистике, 45 миллиардов долларов, по вашей — даже почти 50 миллиардов", — рассказал президент.
Лукашенко, в свою очередь, почеркнул, что 28 союзных программ по углублению экономической интеграции выполнены почти на 80 процентов.
Белорусская и российская экономики не рухнут, несмотря на санкции, страны в состоянии решить проблемные вопросы, в том числе в сфере микроэлектроники, добавил он.
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине