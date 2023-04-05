Рейтинг@Mail.ru
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 05.04.2023 (обновлено: 22:36 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863322020.html
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.04.2023
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:58
2023-04-05T22:36
политика
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863334888_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_a2f0f4dd96486481c545929783d30c3f.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.В открытой части беседы российский лидер отметил успешное сотрудничество Москвы и Минска на международной арене.Глава государства уточнил, что в четверг на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президенты затронут тему совместной безопасности.Путин обратил внимание на успехи взаимодействия в экономике.Лукашенко, в свою очередь, почеркнул, что 28 союзных программ по углублению экономической интеграции выполнены почти на 80 процентов.Белорусская и российская экономики не рухнут, несмотря на санкции, страны в состоянии решить проблемные вопросы, в том числе в сфере микроэлектроники, добавил он.
https://ria.ru/20230405/plan-1863165025.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Взаимодействие в экономике, союзные программы и товарооборот: встреча Путина и Лукашенко в Кремле
Взаимодействие в экономике, союзные программы и товарооборот: встреча Путина и Лукашенко в Кремле
2023-04-05T19:58
true
PT5M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863334888_279:0:1719:1080_1920x0_80_0_0_a626c932a62ba2a6d381ce5743b38b84.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Белоруссия, Россия
Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле

Президент России Путин и президент Белоруссии Лукашенко проводят встречу в Кремле

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.
В открытой части беседы российский лидер отметил успешное сотрудничество Москвы и Минска на международной арене.
«

"Хочу еще раз поздравить вас с Днем единения народов России и Белоруссии, мы отметили это 2 апреля. Должен сказать, что очень многое сделано в результате нашей совместной работы по всем направлениям. Завтра, повторяю, мы все это обсудим", — заявил Путин.

Глава государства уточнил, что в четверг на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президенты затронут тему совместной безопасности.
Путин обратил внимание на успехи взаимодействия в экономике.
«

"По нашей статистке, объем товарооборота у нас за год увеличился, — может быть, не до таких больших цифр, которые мы фиксируем с некоторыми другими странами, — на 12 процентов вырос, но в абсолютных величинах он впечатляет. По нашей статистике, 45 миллиардов долларов, по вашей — даже почти 50 миллиардов", — рассказал президент.

Лукашенко, в свою очередь, почеркнул, что 28 союзных программ по углублению экономической интеграции выполнены почти на 80 процентов.
Белорусская и российская экономики не рухнут, несмотря на санкции, страны в состоянии решить проблемные вопросы, в том числе в сфере микроэлектроники, добавил он.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Минске в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
В Кремле не исключили, что Путин и Лукашенко обсудят план Минска по Украине
Вчера, 12:44
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала