https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863322020.html

Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле

Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле - РИА Новости, 05.04.2023

Путин и Лукашенко провели встречу в Кремле

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:58

2023-04-05T19:58

2023-04-05T22:36

политика

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

россия

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели встречу в Кремле, сообщил корреспондент РИА Новости.В открытой части беседы российский лидер отметил успешное сотрудничество Москвы и Минска на международной арене.Глава государства уточнил, что в четверг на заседании Высшего государственного совета Союзного государства президенты затронут тему совместной безопасности.Путин обратил внимание на успехи взаимодействия в экономике.Лукашенко, в свою очередь, почеркнул, что 28 союзных программ по углублению экономической интеграции выполнены почти на 80 процентов.Белорусская и российская экономики не рухнут, несмотря на санкции, страны в состоянии решить проблемные вопросы, в том числе в сфере микроэлектроники, добавил он.

https://ria.ru/20230405/plan-1863165025.html

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Взаимодействие в экономике, союзные программы и товарооборот: встреча Путина и Лукашенко в Кремле Взаимодействие в экономике, союзные программы и товарооборот: встреча Путина и Лукашенко в Кремле 2023-04-05T19:58 true PT5M25S

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политика, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия