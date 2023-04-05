https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863318328.html

В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке

В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.04.2023

В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность, что Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе приезда... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T19:40

2023-04-05T19:40

2023-04-05T19:45

в мире

нью-йорк (город)

оон

антониу гутерреш

россия

стефан дюжаррик

сергей лавров

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность, что Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе приезда министра в Нью-Йорк.Лавров планирует посетить Нью-Йорк в апреле, он будет председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля."Ожидаем, что встретимся с главой МИД Сергеем Лавровым, когда он будет в Нью-Йорке, и я уверен, что они (Лавров и Гутерреш - ред.) встретятся", - сказал Дюжаррик.

https://ria.ru/20230329/oon-1861410718.html

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в мире, нью-йорк (город), оон, антониу гутерреш, россия, стефан дюжаррик, сергей лавров