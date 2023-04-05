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В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.04.2023
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19:40 05.04.2023 (обновлено: 19:45 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863318328.html
В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке
В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке - РИА Новости, 05.04.2023
В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность, что Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе приезда... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T19:40
2023-04-05T19:45
в мире
нью-йорк (город)
оон
антониу гутерреш
россия
стефан дюжаррик
сергей лавров
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность, что Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе приезда министра в Нью-Йорк.Лавров планирует посетить Нью-Йорк в апреле, он будет председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля."Ожидаем, что встретимся с главой МИД Сергеем Лавровым, когда он будет в Нью-Йорке, и я уверен, что они (Лавров и Гутерреш - ред.) встретятся", - сказал Дюжаррик.
https://ria.ru/20230329/oon-1861410718.html
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в мире, нью-йорк (город), оон, антониу гутерреш, россия, стефан дюжаррик, сергей лавров
В мире, Нью-Йорк (город), ООН, Антониу Гутерреш, Россия, Стефан Дюжаррик, Сергей Лавров
В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш встретятся в Нью-Йорке

В ООН выразили уверенность, что Лавров и Гутерреш проведут встречу в Нью-Йорке

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Архивное фото
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик выразил уверенность, что Антониу Гутерреш встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в ходе приезда министра в Нью-Йорк.
Лавров планирует посетить Нью-Йорк в апреле, он будет председательствовать на заседаниях СБ ООН 24-25 апреля.
"Ожидаем, что встретимся с главой МИД Сергеем Лавровым, когда он будет в Нью-Йорке, и я уверен, что они (Лавров и Гутерреш - ред.) встретятся", - сказал Дюжаррик.
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В миреНью-Йорк (город)ООНАнтониу ГутеррешРоссияСтефан ДюжаррикСергей Лавров
 
 
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