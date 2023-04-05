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Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 05.04.2023
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14:12 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863203849.html
Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу
Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 05.04.2023
Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу
Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, по всей вероятности, состоится в Москве. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:12
2023-04-05T14:12
в мире
россия
турция
сирия
мевлют чавушоглу
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, по всей вероятности, состоится в Москве. Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России. "Встреча делегаций на уровне замглав МИД в Москве носила характер подготовки ко встрече глав МИД. В предстоящий период для реализации этой встречи, мы ждем приглашения российской стороны. По всей вероятности, встреча состоится в Москве", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.
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в мире, россия, турция, сирия, мевлют чавушоглу
В мире, Россия, Турция, Сирия, Мевлют Чавушоглу
Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу

Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, Ирана, России и Сирии состоится в Москве

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу . Архивное фото
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, по всей вероятности, состоится в Москве.
Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России.
"Встреча делегаций на уровне замглав МИД в Москве носила характер подготовки ко встрече глав МИД. В предстоящий период для реализации этой встречи, мы ждем приглашения российской стороны. По всей вероятности, встреча состоится в Москве", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
МИД: Россия, Иран, Сирия и Турция договорились продолжать контакты
4 апреля, 17:15
 
В миреРоссияТурцияСирияМевлют Чавушоглу
 
 
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