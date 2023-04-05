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Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу

Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу - РИА Новости, 05.04.2023

Встреча глав МИД Турции, Ирана и Сирии состоится в Москве, заявил Чавушоглу

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, по всей вероятности, состоится в Москве. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:12

2023-04-05T14:12

2023-04-05T14:12

в мире

россия

турция

сирия

мевлют чавушоглу

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что встреча глав МИД Турции, РФ, Сирии и Ирана, по всей вероятности, состоится в Москве. Заместители министров иностранных дел России, Ирана, Сирии и Турции в ходе четырехсторонней встречи договорились о продолжении контактов, заявили во вторник в МИД России. "Встреча делегаций на уровне замглав МИД в Москве носила характер подготовки ко встрече глав МИД. В предстоящий период для реализации этой встречи, мы ждем приглашения российской стороны. По всей вероятности, встреча состоится в Москве", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Брюсселе.

https://ria.ru/20230404/kontakty-1862979446.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, турция, сирия, мевлют чавушоглу