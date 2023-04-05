https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863160356.html

Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов

Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023

Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, возможно, президент России Владимир Путин проведет отдельные личные встречи с главами новых регионов. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:33

2023-04-05T12:33

2023-04-05T12:35

политика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, возможно, президент России Владимир Путин проведет отдельные личные встречи с главами новых регионов."Мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельные встречи с главой государства", - сообщил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230328/zakonoproekt-1861324410.html

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политика, владимир путин, россия