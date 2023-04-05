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Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023
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12:33 05.04.2023 (обновлено: 12:35 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/vstrecha-1863160356.html
Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов
Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов - РИА Новости, 05.04.2023
Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, возможно, президент России Владимир Путин проведет отдельные личные встречи с главами новых регионов. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:33
2023-04-05T12:35
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, возможно, президент России Владимир Путин проведет отдельные личные встречи с главами новых регионов."Мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельные встречи с главой государства", - сообщил Песков журналистам.
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
Путин может провести отдельные встречи с главами новых регионов

Песков: Путин в среду может провести отдельные встречи с главами новых регионов

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что, возможно, президент России Владимир Путин проведет отдельные личные встречи с главами новых регионов.
"Мы не исключаем, что главы новых регионов проведут отдельные встречи с главой государства", - сообщил Песков журналистам.
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
В Госдуму внесли законопроект об особенностях выборов в новых регионах
28 марта, 17:45
 
ПолитикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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