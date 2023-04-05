https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html

"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны

"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны - РИА Новости, 05.04.2023

"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны

Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T04:10

2023-04-05T04:10

2023-04-05T16:05

в мире

россия

сша

пол крейг робертс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863085676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd6e96e96a6918fb7f45cb01a750177b.jpg

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье, опубликованной на его сайте.По его мнению, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву, отметил Робертс.По словам Робертса, Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США, из которого "нет выхода"."Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал он американцам.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.

https://ria.ru/20230307/pushkov-1856257415.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, пол крейг робертс