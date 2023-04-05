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"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны - РИА Новости, 05.04.2023
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04:10 05.04.2023 (обновлено: 16:05 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны - РИА Новости, 05.04.2023
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны
Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:10
2023-04-05T16:05
в мире
россия
сша
пол крейг робертс
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье, опубликованной на его сайте.По его мнению, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву, отметил Робертс.По словам Робертса, Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США, из которого "нет выхода"."Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал он американцам.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.
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в мире, россия, сша, пол крейг робертс
В мире, Россия, США, Пол Крейг Робертс
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны

Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между Россией и США

© AFP 2023 / Andrew Caballero-ReynoldsВесенние цветы на лужайке Белого дома США
Весенние цветы на лужайке Белого дома США - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AFP 2023 / Andrew Caballero-Reynolds
Весенние цветы на лужайке Белого дома США
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье, опубликованной на его сайте.
По его мнению, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву, отметил Робертс.
«
"Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Владимира Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома", — заявил он.
По словам Робертса, Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США, из которого "нет выхода".
"Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал он американцам.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.
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