https://ria.ru/20230405/voyna-1863061794.html
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны - РИА Новости, 05.04.2023
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны
Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T04:10
2023-04-05T04:10
2023-04-05T16:05
в мире
россия
сша
пол крейг робертс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863085676_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd6e96e96a6918fb7f45cb01a750177b.jpg
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье, опубликованной на его сайте.По его мнению, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву, отметил Робертс.По словам Робертса, Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США, из которого "нет выхода"."Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал он американцам.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.
https://ria.ru/20230307/pushkov-1856257415.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863085676_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83b92b3d08cda977fd4e1e79b3c69534.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, пол крейг робертс
В мире, Россия, США, Пол Крейг Робертс
"Не думайте о будущем, его нет". В США заявили о неизбежности ядерной войны
Экс-сотрудник Белого дома Робертс заявил о неизбежности ядерной войны между Россией и США
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Ядерная война между Россией и США неизбежна из-за безрассудной политики Вашингтона, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье
, опубликованной на его сайте.
По его мнению, США намерены "уничтожить препятствие в виде России" на пути к своей мировой гегемонии, но это приведет к ядерной войне. При этом "вашингтонские пропагандисты" винят во всем Москву, отметил Робертс.
«
"Несколько раз Владимир Путин делал публичные заявления о том, что Запад намерен уничтожить Россию. Непостижимо, что Вашингтон настолько безрассуден, донельзя глуп и безответственен, чтобы убеждать Кремль в намерении уничтожить Россию. Удивительно, что заявления Владимира Путина не вызвали никаких заверений со стороны Белого дома", — заявил он.
По словам Робертса, Москва теперь не поверит никаким гарантиям со стороны Вашингтона, а действия неоконсерваторов, контролирующих основные американские государственные учреждения, привели к "огромному провалу" во внешней политике США, из которого "нет выхода".
"Наслаждайтесь жизнью. Перестаньте беспокоиться о будущем. Неоконсерваторы гарантировали, что у вас его нет", — посоветовал он американцам.
Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине
может привести к ядерной войне.
Пушков резко ответил на слова Болтона о победе в ядерной войне