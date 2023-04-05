Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена
Трамп: под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война
© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена.
"Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне", - сказал Трамп, выступая во Флориде после предъявления ему во вторник официальных обвинений.
"Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - добавил Трамп.
Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.