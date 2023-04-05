https://ria.ru/20230405/voyna-1863061229.html

Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена

Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена - РИА Новости, 05.04.2023

Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена

Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:43

2023-04-05T03:43

2023-04-05T13:36

в мире

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манхэттен

флорида

дональд трамп

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена."Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне", - сказал Трамп, выступая во Флориде после предъявления ему во вторник официальных обвинений."Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - добавил Трамп.Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html

https://ria.ru/20230405/ssha-1863061437.html

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в мире, сша, манхэттен, флорида, дональд трамп, джо байден