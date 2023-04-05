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Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена - РИА Новости, 05.04.2023
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03:43 05.04.2023 (обновлено: 13:36 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/voyna-1863061229.html
Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена
Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена - РИА Новости, 05.04.2023
Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена
Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:43
2023-04-05T13:36
в мире
сша
манхэттен
флорида
дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена."Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне", - сказал Трамп, выступая во Флориде после предъявления ему во вторник официальных обвинений."Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - добавил Трамп.Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
https://ria.ru/20230405/tramp-1863061085.html
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в мире, сша, манхэттен, флорида, дональд трамп, джо байден
В мире, США, Манхэттен, Флорида, Дональд Трамп, Джо Байден
Трамп предупредил о третьей мировой войне под руководством Байдена

Трамп: под руководством администрации Байдена может быть развязана третья мировая война

© AP Photo / Evan VucciБывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 5 апр - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп заявил о возможности развязывания третьей мировой войны под руководством администрации Джо Байдена.
"Открытые угрозы стран об использовании ядерного оружия, такое никогда не упоминалось и не обсуждалось другими странами при администрации Трампа, а при администрации Байдена это вполне может привести к третьей мировой ядерной войне", - сказал Трамп, выступая во Флориде после предъявления ему во вторник официальных обвинений.
Бывший президент США Дональд Трамп выступает c речью в своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления ему обвинения - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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"Мы не так далеко от этого, верите вы в это или нет", - добавил Трамп.
Во вторник Трампу были предъявлены 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации для помощи в победе на выборах президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие произвели выплаты трем лицам для сокрытия информации, которая могла бы помешать ему выиграть президентские выборы в 2016 году.
Бывший президент США Дональд Трамп перед пресс-конференцией своем поместье Мар-а-Лаго через несколько часов после предъявления обвинения в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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