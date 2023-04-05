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WP: США "потеряли" Ближний Восток
WP: США "потеряли" Ближний Восток - РИА Новости, 05.04.2023
WP: США "потеряли" Ближний Восток
Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало сигналом того, что США больше не играют решающей роли в Персидском заливе и на нефтяном рынке, пишет The... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:11
2023-04-05T16:11
2023-04-05T17:23
цены на нефть
саудовская аравия
сша
персидский залив
опек
в мире
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало сигналом того, что США больше не играют решающей роли в Персидском заливе и на нефтяном рынке, пишет The Washington Post."Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась", — сообщается в материале.Так, после сокращения добычи цена на нефть выросла на более чем шесть процентов — до 85 долларов за баррель. Для администрации Байдена, пытающейся сдержать инфляцию и избежать рецессии, это стало тяжелым ударом, отмечает автор.В статье подчеркивается, что ни одна из стран не хочет разрыва отношений, но лидеры в обеих столицах чувствуют, что их недооценивают.При этом если цены на рынке энергоресурсов поднимутся выше ста долларов, то неясно, сможет ли Белый дом что-то с этим сделать, добавляет автор."Байден не тот президент, которому саудовский лидер пойдет на какие-либо уступки", — резюмирует издание.В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.
https://ria.ru/20230404/neftedobycha-1862782269.html
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цены на нефть, саудовская аравия, сша, персидский залив, опек, в мире
Цены на нефть, Саудовская Аравия, США, Персидский залив, ОПЕК, В мире
WP: США "потеряли" Ближний Восток
Washington Post: решение ОПЕК+ говорит о завершении эпохи гегемонии США на Ближнем Востоке
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Решение Саудовской Аравии сократить добычу нефти стало сигналом того, что США больше не играют решающей роли в Персидском заливе и на нефтяном рынке, пишет The Washington Post
.
"Хорошо это или плохо, но эпоха американской гегемонии на Ближнем Востоке закончилась", — сообщается в материале.
Так, после сокращения добычи цена на нефть выросла на более чем шесть процентов — до 85 долларов за баррель. Для администрации Байдена, пытающейся сдержать инфляцию и избежать рецессии, это стало тяжелым ударом, отмечает автор.
В статье подчеркивается, что ни одна из стран не хочет разрыва отношений, но лидеры в обеих столицах чувствуют, что их недооценивают.
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При этом если цены на рынке энергоресурсов поднимутся выше ста долларов, то неясно, сможет ли Белый дом что-то с этим сделать, добавляет автор.
"Байден не тот президент, которому саудовский лидер пойдет на какие-либо уступки", — резюмирует издание.
В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки.
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