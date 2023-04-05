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Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении

Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023

Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении

Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки" уничтожили блиндаж противника на донецком направлении непосредственно на линии боевого... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T03:22

2023-04-05T03:22

2023-04-05T08:33

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки" уничтожили блиндаж противника на донецком направлении непосредственно на линии боевого соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости. "Волки" для поражения цели применяют РПГ-7 с термобарическим снарядом. По сообщениям Минобороны России, в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

россия

донецкая народная республика

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Уничтожение блиндажа противника на Донецком направлении штурмовой бригадой "Волки" Уничтожение блиндажа противника на Донецком направлении штурмовой бригадой "Волки" 2023-04-05T03:22 true PT0M35S

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безопасность, россия, донецкая народная республика