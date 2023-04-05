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Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении
Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023
Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении
Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки" уничтожили блиндаж противника на донецком направлении непосредственно на линии боевого... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:22
2023-04-05T03:22
2023-04-05T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки" уничтожили блиндаж противника на донецком направлении непосредственно на линии боевого соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости. "Волки" для поражения цели применяют РПГ-7 с термобарическим снарядом. По сообщениям Минобороны России, в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
россия
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Новости
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РИА Новости
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Уничтожение блиндажа противника на Донецком направлении штурмовой бригадой "Волки"
Уничтожение блиндажа противника на Донецком направлении штурмовой бригадой "Волки"
2023-04-05T03:22
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении
Бойцы штурмовой бригады "Волки" поразили блиндаж противника на донецком направлении