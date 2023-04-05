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Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:22 05.04.2023 (обновлено: 08:33 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/volki-1863060678.html
Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении
Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении - РИА Новости, 05.04.2023
Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении
Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки" уничтожили блиндаж противника на донецком направлении непосредственно на линии боевого... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T03:22
2023-04-05T08:33
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки" уничтожили блиндаж противника на донецком направлении непосредственно на линии боевого соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости. "Волки" для поражения цели применяют РПГ-7 с термобарическим снарядом. По сообщениям Минобороны России, в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
россия
донецкая народная республика
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Уничтожение блиндажа противника на Донецком направлении штурмовой бригадой "Волки"
Уничтожение блиндажа противника на Донецком направлении штурмовой бригадой "Волки"
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безопасность, россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика
Бойцы бригады "Волки" поразили блиндаж противника на Донецком направлении

Бойцы штурмовой бригады "Волки" поразили блиндаж противника на донецком направлении

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 5 апр - РИА Новости. Бойцы 1-й диверсионно-разведывательной штурмовой бригады "Волки" уничтожили блиндаж противника на донецком направлении непосредственно на линии боевого соприкосновения, передает корреспондент РИА Новости.
"Волки" для поражения цели применяют РПГ-7 с термобарическим снарядом.
По сообщениям Минобороны России, в результате активных действий подразделений, ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за прошедшие сутки уничтожены до 65 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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