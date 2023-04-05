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ВС России укрепляют линии обороны на берегах Каховского водохранилища

ВС России укрепляют линии обороны на берегах Каховского водохранилища - РИА Новости, 05.04.2023

ВС России укрепляют линии обороны на берегах Каховского водохранилища

Российские инженерно-саперные подразделения укрепляют линии обороны на берегах Каховского водохранилища. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T05:36

2023-04-05T05:36

2023-04-05T10:15

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 5 апр — РИА Новости. Российские инженерно-саперные подразделения укрепляют линии обороны на берегах Каховского водохранилища. Наряду со стандартными средствами сдерживания наступления противника линии обороны усилены дополнительными полосами невзрывных заграждений. Командир саперного подразделения рассказал РИА Новости, что оборонительные рубежи оборудованы блиндажами, которые построены не только с учетом методических требований, но и с учетом опыта СВО и применяемых противником огневых средств.

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Работа российских инженерно-саперных подразделений у Каховского водохранилища Работа российских инженерно-саперных подразделений у Каховского водохранилища 2023-04-05T05:36 true PT1M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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безопасность, вооруженные силы рф