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В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши
В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши - РИА Новости, 05.04.2023
В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "дурным знамением" для Польши визит Владимира Зеленского. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:17
2023-04-05T15:17
2023-04-05T15:17
в мире
польша
владимир зеленский
михаил шеремет
анджей дуда
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "дурным знамением" для Польши визит Владимира Зеленского. В среду Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Основной темой визита является обсуждение вопроса военной поддержки. "В Польшу Зеленский поехал за гарантиями, но для Польши это весьма дурное знамение. Это еще одно подтверждение, что Польше в Вашингтоне отведена участь второго фронта. Именно туда побегут националистические формирования и наемники в ближайшее время", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, удивительно, что польское общество не реагирует на "суицидную политику" своего президента Анджея Дуды, "соглашаясь, стать очередной жертвенной овцой принесенной во имя спасения тонущей гегемонии США".
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в мире, польша, владимир зеленский, михаил шеремет, анджей дуда, госдума рф, вашингтон (штат)
В мире, Польша, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Анджей Дуда, Госдума РФ, Вашингтон (штат)
В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши
Депутат ГД Шеремет: визит Зеленского доказывает, что Польше отвели роль второго фронта