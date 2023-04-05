https://ria.ru/20230405/vizit-1863226575.html

В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши

В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши - РИА Новости, 05.04.2023

В Госдуме назвали визит Зеленского дурным знамением для Польши

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "дурным знамением" для Польши визит Владимира Зеленского. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:17

2023-04-05T15:17

2023-04-05T15:17

в мире

польша

владимир зеленский

михаил шеремет

анджей дуда

госдума рф

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863161264_0:13:2291:1302_1920x0_80_0_0_079e6237ff8ed455148935a5d48eb9d9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал "дурным знамением" для Польши визит Владимира Зеленского. В среду Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом. Основной темой визита является обсуждение вопроса военной поддержки. "В Польшу Зеленский поехал за гарантиями, но для Польши это весьма дурное знамение. Это еще одно подтверждение, что Польше в Вашингтоне отведена участь второго фронта. Именно туда побегут националистические формирования и наемники в ближайшее время", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, удивительно, что польское общество не реагирует на "суицидную политику" своего президента Анджея Дуды, "соглашаясь, стать очередной жертвенной овцой принесенной во имя спасения тонущей гегемонии США".

https://ria.ru/20230403/slova-1862724122.html

польша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, владимир зеленский, михаил шеремет, анджей дуда, госдума рф, вашингтон (штат)