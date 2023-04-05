https://ria.ru/20230405/vich-1863276984.html

Число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2 процента

Число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2 процента - РИА Новости, 05.04.2023

Число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2 процента

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в 2022 году, с учетом сведений, полученных от новых регионов страны, оказалось на 2,2% ниже, чем в предыдущем году,... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:17

2023-04-05T17:17

2023-04-05T17:17

общество

россия

алексей мазус

здоровье - общество

вич

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в 2022 году, с учетом сведений, полученных от новых регионов страны, оказалось на 2,2% ниже, чем в предыдущем году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что заболеваемость в России острыми вирусными гепатитами B и C, активным туберкулезом и ВИЧ уже третий год подряд не возвращается к допандемийным показателям. "Согласно официальным данным статистической формы № 61, с учетом сведений, полученных от новых субъектов Российской Федерации, в 2022 году в стране зарегистрировано 57 508 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году, когда количество новых случаев заражения составило 58 788", - сказал Мазус журналистам. Он подчеркнул, что данные результаты подтверждают тренд последних лет на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции в России на фоне ежегодного наращивания охвата граждан тестированием на ВИЧ. В прошлом году число обследованных превысило треть населения страны - 32,4%, или 47 миллионов человек, тогда как в доковидном 2019 году этот показатель был на уровне 28,5%, уточнил Мазус.

https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html

https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, алексей мазус, здоровье - общество, вич