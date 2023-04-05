https://ria.ru/20230405/vich-1863276984.html
Число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2 процента
Число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2 процента - РИА Новости, 05.04.2023
Число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2 процента
Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в 2022 году, с учетом сведений, полученных от новых регионов страны, оказалось на 2,2% ниже, чем в предыдущем году,... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:17
2023-04-05T17:17
2023-04-05T17:17
общество
россия
алексей мазус
здоровье - общество
вич
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в 2022 году, с учетом сведений, полученных от новых регионов страны, оказалось на 2,2% ниже, чем в предыдущем году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус. Ранее газета "Ведомости" сообщила, что заболеваемость в России острыми вирусными гепатитами B и C, активным туберкулезом и ВИЧ уже третий год подряд не возвращается к допандемийным показателям. "Согласно официальным данным статистической формы № 61, с учетом сведений, полученных от новых субъектов Российской Федерации, в 2022 году в стране зарегистрировано 57 508 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году, когда количество новых случаев заражения составило 58 788", - сказал Мазус журналистам. Он подчеркнул, что данные результаты подтверждают тренд последних лет на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции в России на фоне ежегодного наращивания охвата граждан тестированием на ВИЧ. В прошлом году число обследованных превысило треть населения страны - 32,4%, или 47 миллионов человек, тогда как в доковидном 2019 году этот показатель был на уровне 28,5%, уточнил Мазус.
https://ria.ru/20230329/aids-1861496975.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, алексей мазус, здоровье - общество, вич
Общество, Россия, Алексей Мазус, Здоровье - Общество, ВИЧ
Число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2 процента
Эксперт Минздрава Мазус: число новых случаев ВИЧ в 2022 году в России снизилось на 2,2%
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Число новых случаев ВИЧ-инфекции в России в 2022 году, с учетом сведений, полученных от новых регионов страны, оказалось на 2,2% ниже, чем в предыдущем году, заявил главный внештатный специалист Минздрава России по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что заболеваемость в России острыми вирусными гепатитами B и C, активным туберкулезом и ВИЧ уже третий год подряд не возвращается к допандемийным показателям.
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"Согласно официальным данным статистической формы № 61, с учетом сведений, полученных от новых субъектов Российской Федерации, в 2022 году в стране зарегистрировано 57 508 новых случаев ВИЧ-инфекции, что на 2,2% меньше, чем в предыдущем году, когда количество новых случаев заражения составило 58 788", - сказал Мазус журналистам.
Он подчеркнул, что данные результаты подтверждают тренд последних лет на снижение числа новых случаев ВИЧ-инфекции в России на фоне ежегодного наращивания охвата граждан тестированием на ВИЧ.
В прошлом году число обследованных превысило треть населения страны - 32,4%, или 47 миллионов человек, тогда как в доковидном 2019 году этот показатель был на уровне 28,5%, уточнил Мазус.
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