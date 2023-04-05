https://ria.ru/20230405/veyp-1863170927.html
Дума может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля
Дума может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля - РИА Новости, 05.04.2023
Дума может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля
Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля, сейчас закон готовится в срочном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:56
2023-04-05T12:56
2023-04-05T13:12
госдума рф
общество
здоровье - общество
вячеслав володин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847678344_0:140:2089:1315_1920x0_80_0_0_1116729102728e1d4f6498d8fed2761b.jpg
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля, сейчас закон готовится в срочном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних… Чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом (чтении) и в целом", - приводит слова Володина пресс-служба ГД. По его словам, закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних затронет рекламу и размещение на полках магазинов. "Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств", - добавил спикер Госдумы.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847678344_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_d1638dd6dbf2ce0aa89e5cf9547abbae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, общество, здоровье - общество, вячеслав володин
Госдума РФ, Общество, Здоровье - Общество, Вячеслав Володин
Дума может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля
Володин: Дума может уже 11 апреля принять закон о запрете вейпов для несовершеннолетних
МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля, сейчас закон готовится в срочном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних… Чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом (чтении) и в целом", - приводит слова Володина пресс-служба ГД.
По его словам, закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних затронет рекламу и размещение на полках магазинов. "Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств", - добавил спикер Госдумы.