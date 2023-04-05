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Дума может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля

Дума может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля - РИА Новости, 05.04.2023

Дума может запретить вейпы для несовершеннолетних уже 11 апреля

Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля, сейчас закон готовится в срочном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:56

2023-04-05T12:56

2023-04-05T13:12

госдума рф

общество

здоровье - общество

вячеслав володин

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МОСКВА, 5 апр – РИА Новости. Госдума может принять закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних 11 апреля, сейчас закон готовится в срочном порядке, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Мы в срочном порядке готовим закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних… Чтобы мы уже 11 апреля рассмотрели эти поправки в первом (чтении) и в целом", - приводит слова Володина пресс-служба ГД. По его словам, закон о полном запрете вейпов для несовершеннолетних затронет рекламу и размещение на полках магазинов. "Это будет касаться не только никотиносодержащих вейпов, частичный запрет которых уже действует, но всей линейки аналогичных устройств", - добавил спикер Госдумы.

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, общество, здоровье - общество, вячеслав володин