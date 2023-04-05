https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2023
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя
Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:28
2023-04-05T17:28
2023-04-05T18:08
россия
в мире
донбасс
василий небензя
оон
украина
дети
сироты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_0:30:3079:1762_1920x0_80_0_0_5b55800a78564620b351dcfea85e2010.jpg
ООН, 5 апр – РИА Новости. Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, "правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированным преступным киевским режимом, в том, что все эти 9 лет войны на Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности, в том что никакого массового насильственного усыновления не существует".Как заявил Небензя, только сироты и дети оставшиеся без попечения родителей из учреждений в административных границах ДНР, ЛНР были переданы под временную предварительную опеку либо временное попечительство российских граждан."Этот институт не является усыновлением и был специально выбран, чтобы вернуть детей родителям, если таковые обнаружатся", - добавил постпред.
https://ria.ru/20230330/deti-1861906814.html
россия
донбасс
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/17/1774577216_366:0:2713:1760_1920x0_80_0_0_2977dbadfec2522e06b9da7242327a00.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, донбасс, василий небензя, оон, украина, дети, сироты
Россия, В мире, Донбасс, Василий Небензя, ООН, Украина, Дети, Сироты
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя
Небензя: массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует