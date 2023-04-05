https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html

Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя

Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2023

Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя

Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T17:28

2023-04-05T17:28

2023-04-05T18:08

россия

в мире

донбасс

василий небензя

оон

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сироты

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ООН, 5 апр – РИА Новости. Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, "правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированным преступным киевским режимом, в том, что все эти 9 лет войны на Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности, в том что никакого массового насильственного усыновления не существует".Как заявил Небензя, только сироты и дети оставшиеся без попечения родителей из учреждений в административных границах ДНР, ЛНР были переданы под временную предварительную опеку либо временное попечительство российских граждан."Этот институт не является усыновлением и был специально выбран, чтобы вернуть детей родителям, если таковые обнаружатся", - добавил постпред.

https://ria.ru/20230330/deti-1861906814.html

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донбасс

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Владимир Лаврентьев

россия, в мире, донбасс, василий небензя, оон, украина, дети, сироты