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Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2023
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17:28 05.04.2023 (обновлено: 18:08 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/usynovlenie-1863281555.html
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя - РИА Новости, 05.04.2023
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя
Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T17:28
2023-04-05T18:08
россия
в мире
донбасс
василий небензя
оон
украина
дети
сироты
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.По его словам, "правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированным преступным киевским режимом, в том, что все эти 9 лет войны на Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности, в том что никакого массового насильственного усыновления не существует".Как заявил Небензя, только сироты и дети оставшиеся без попечения родителей из учреждений в административных границах ДНР, ЛНР были переданы под временную предварительную опеку либо временное попечительство российских граждан."Этот институт не является усыновлением и был специально выбран, чтобы вернуть детей родителям, если таковые обнаружатся", - добавил постпред.
https://ria.ru/20230330/deti-1861906814.html
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россия, в мире, донбасс, василий небензя, оон, украина, дети, сироты
Россия, В мире, Донбасс, Василий Небензя, ООН, Украина, Дети, Сироты
Насильственного усыновления украинских детей в России нет, заявил Небензя

Небензя: массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует

© AP Photo / John MinchilloПостоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / John Minchillo
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 5 апр – РИА Новости. Никакого массового насильственного усыновления украинских детей в России не существует, заявил на неформальном заседании СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Основная задача сегодняшней встречи не только изобличить вопиющие двойные стандарты Запада, но и развеять тиражируемые западными и украинскими СМИ мифы", - сказал Небензя.
По его словам, "правда состоит в том, что дети были эвакуированы из зоны боевых действий, спровоцированным преступным киевским режимом, в том, что все эти 9 лет войны на Донбассе Киев не интересовался судьбой этих детей, планомерно и намерено подвергал их жизни опасности, в том что никакого массового насильственного усыновления не существует".
Как заявил Небензя, только сироты и дети оставшиеся без попечения родителей из учреждений в административных границах ДНР, ЛНР были переданы под временную предварительную опеку либо временное попечительство российских граждан.
"Этот институт не является усыновлением и был специально выбран, чтобы вернуть детей родителям, если таковые обнаружатся", - добавил постпред.
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
Вице-премьер Украины рассказала о процессе возвращения детей-сирот
30 марта, 16:58
 
РоссияВ миреДонбассВасилий НебензяООНУкраинаДетиСироты
 
 
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