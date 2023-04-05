https://ria.ru/20230405/ustalost-1863051444.html

Невролог рассказала, какие болезни "маскируются" под усталость

Невролог рассказала, какие болезни "маскируются" под усталость - РИА Новости, 05.04.2023

Невролог рассказала, какие болезни "маскируются" под усталость

Под маской хронической усталости могут скрываться самые разные заболевания, предупредила в интервью радио Sputnik невролог, психотерапевт, кандидат медицинских... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T02:15

2023-04-05T02:15

2023-04-05T02:16

общество

россия

ольга голубинская

здоровье

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Под маской хронической усталости могут скрываться самые разные заболевания, предупредила в интервью радио Sputnik невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.Обычная усталость проходит после отдыха, это главное отличие естественной реакции организма на те или иные нагрузки от патологического состояния, отметила врач."Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска", — пояснила Голубинская.Если человек чувствует утомление в течение долгого времени, это может быть признаком психического расстройства, сахарного диабета или нарушения функций щитовидной железы, продолжила она."Под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии. — Прим. ред.), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет", — предупредила Голубинская.Упадок сил, вызванный нарушением здоровья, а не переутомлением, может сочетаться с другими симптомами, добавила невролог.Игнорировать ощущение усталости нельзя, уверена врач. Если оно не проходит со временем, нужно проконсультироваться со специалистом."Сначала нужно обратиться к терапевту. Он назначит анализ крови, флюорографию, гастроскопию и так далее. Если человек практически здоров, его отправят к неврологу или психотерапевту для дальнейшего обследования. Невролог, со своей стороны, может направить на энцефалографию", — уточнила Голубинская.По ее словам, врач сможет оказать помощь пациенту даже в том случае, если никаких физических причин усталости выявить не получится."Если выяснится, что причины хронической усталости связаны с состоянием психики, пациенту могут назначить антидепрессанты, работу с психологом или психотерапевтом. Есть и совсем простые вещи. Иногда таким людям рекомендуется ходить — как минимум в течение часа дважды в неделю, чтобы мозг получал сигналы о движении", — заключила Голубинская.

https://ria.ru/20230401/smekh-1862308542.html

https://ria.ru/20230321/stress-1859534938.html

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общество, россия, ольга голубинская, здоровье