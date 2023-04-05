https://ria.ru/20230405/ustalost-1863051444.html
Невролог рассказала, какие болезни "маскируются" под усталость
Невролог рассказала, какие болезни "маскируются" под усталость - РИА Новости, 05.04.2023
Невролог рассказала, какие болезни "маскируются" под усталость
Под маской хронической усталости могут скрываться самые разные заболевания, предупредила в интервью радио Sputnik невролог, психотерапевт, кандидат медицинских... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T02:15
2023-04-05T02:15
2023-04-05T02:16
общество
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ольга голубинская
здоровье
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Под маской хронической усталости могут скрываться самые разные заболевания, предупредила в интервью радио Sputnik невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.Обычная усталость проходит после отдыха, это главное отличие естественной реакции организма на те или иные нагрузки от патологического состояния, отметила врач."Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска", — пояснила Голубинская.Если человек чувствует утомление в течение долгого времени, это может быть признаком психического расстройства, сахарного диабета или нарушения функций щитовидной железы, продолжила она."Под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии. — Прим. ред.), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет", — предупредила Голубинская.Упадок сил, вызванный нарушением здоровья, а не переутомлением, может сочетаться с другими симптомами, добавила невролог.Игнорировать ощущение усталости нельзя, уверена врач. Если оно не проходит со временем, нужно проконсультироваться со специалистом."Сначала нужно обратиться к терапевту. Он назначит анализ крови, флюорографию, гастроскопию и так далее. Если человек практически здоров, его отправят к неврологу или психотерапевту для дальнейшего обследования. Невролог, со своей стороны, может направить на энцефалографию", — уточнила Голубинская.По ее словам, врач сможет оказать помощь пациенту даже в том случае, если никаких физических причин усталости выявить не получится."Если выяснится, что причины хронической усталости связаны с состоянием психики, пациенту могут назначить антидепрессанты, работу с психологом или психотерапевтом. Есть и совсем простые вещи. Иногда таким людям рекомендуется ходить — как минимум в течение часа дважды в неделю, чтобы мозг получал сигналы о движении", — заключила Голубинская.
https://ria.ru/20230401/smekh-1862308542.html
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общество, россия, ольга голубинская, здоровье
Общество, Россия, Ольга Голубинская, Здоровье
Невролог рассказала, какие болезни "маскируются" под усталость
Невролог Голубинская: под усталость могут маскироваться психические расстройства и диабет
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости.
Под маской хронической усталости могут скрываться самые разные заболевания, предупредила в интервью
радио Sputnik невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.
Обычная усталость проходит после отдыха, это главное отличие естественной реакции организма на те или иные нагрузки от патологического состояния, отметила врач.
"Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность. Обращаться к врачу нужно при постоянной усталости, которая не проходит, что бы вы ни делали, даже после отпуска", — пояснила Голубинская
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Если человек чувствует утомление в течение долгого времени, это может быть признаком психического расстройства, сахарного диабета или нарушения функций щитовидной железы, продолжила она.
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"Под маской хронической усталости могут скрываться депрессия, субдепрессивное состояние (начальная стадия депрессии. — Прим. ред.), психосоматический синдром, соматоформное расстройство. Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет", — предупредила Голубинская.
Упадок сил, вызванный нарушением здоровья, а не переутомлением, может сочетаться с другими симптомами, добавила невролог.
«
"При хронической усталости бывают и сопутствующие симптомы: нарушенный сон, снижение интереса к жизни, извращенный аппетит, когда человек то вообще не ест, то накидывается на пищу", — перечислила Голубинская.
Игнорировать ощущение усталости нельзя, уверена врач. Если оно не проходит со временем, нужно проконсультироваться со специалистом.
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"Сначала нужно обратиться к терапевту. Он назначит анализ крови, флюорографию, гастроскопию и так далее. Если человек практически здоров, его отправят к неврологу или психотерапевту для дальнейшего обследования. Невролог, со своей стороны, может направить на энцефалографию", — уточнила Голубинская.
По ее словам, врач сможет оказать помощь пациенту даже в том случае, если никаких физических причин усталости выявить не получится.
"Если выяснится, что причины хронической усталости связаны с состоянием психики, пациенту могут назначить антидепрессанты, работу с психологом или психотерапевтом. Есть и совсем простые вещи. Иногда таким людям рекомендуется ходить — как минимум в течение часа дважды в неделю, чтобы мозг получал сигналы о движении", — заключила Голубинская.
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