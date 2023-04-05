Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол
Источник сообщил, что Усс-младший находится в базе розыска Интерпола
© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
РИМ, 5 апр – РИА Новости. Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, помещен в базу розыска Интерпола американской стороной, сообщил РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах.
"Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата", - сказал собеседник агентства. При этом он допустил, что 40-летний российский предприниматель может быть в розыске, не будучи размещенным на сайте Интерпола в соответствующем разделе.
Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. А 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.