https://ria.ru/20230405/uss-1863223731.html

Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол

Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол - РИА Новости, 05.04.2023

Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол

Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, помещен в базу розыска Интерпола американской стороной, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:08

2023-04-05T15:08

2023-04-05T15:41

италия

интерпол

россия

артем усс

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1c/1834713555_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_8de22d436364d05aa8c93370682e26f2.jpg

РИМ, 5 апр – РИА Новости. Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, помещен в базу розыска Интерпола американской стороной, сообщил РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах."Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата", - сказал собеседник агентства. При этом он допустил, что 40-летний российский предприниматель может быть в розыске, не будучи размещенным на сайте Интерпола в соответствующем разделе.Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. А 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.

https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html

https://ria.ru/20230324/pobegi-1860334879.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

италия, интерпол, россия, артем усс, в мире