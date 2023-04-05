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Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол - РИА Новости, 05.04.2023
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15:08 05.04.2023 (обновлено: 15:41 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/uss-1863223731.html
Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол
Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол - РИА Новости, 05.04.2023
Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол
Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, помещен в базу розыска Интерпола американской стороной, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:08
2023-04-05T15:41
италия
интерпол
россия
артем усс
в мире
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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, помещен в базу розыска Интерпола американской стороной, сообщил РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах."Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата", - сказал собеседник агентства. При этом он допустил, что 40-летний российский предприниматель может быть в розыске, не будучи размещенным на сайте Интерпола в соответствующем разделе.Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. А 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html
https://ria.ru/20230324/pobegi-1860334879.html
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италия, интерпол, россия, артем усс, в мире
Италия, Интерпол, Россия, Артем Усс, В мире
Источник сообщил, что Усса-младшего разыскивает Интерпол

Источник сообщил, что Усс-младший находится в базе розыска Интерпола

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 5 апр – РИА Новости. Сын красноярского губернатора Артем Усс, сбежавший из-под ареста в Италии, помещен в базу розыска Интерпола американской стороной, сообщил РИА Новости источник в итальянских правоохранительных органах.
"Согласно нашим сведениям, он уже находился в списке разыскиваемых Интерпола, дальнейшие действия с его пребыванием в базе зависит от США как источника мандата", - сказал собеседник агентства. При этом он допустил, что 40-летний российский предприниматель может быть в розыске, не будучи размещенным на сайте Интерпола в соответствующем разделе.
Вид на башни Московского Кремля со смотровой площадки храма Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 31.03.2023
В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста
31 марта, 13:00
Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против России "играют без правил". Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. А 29 марта российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом.
Итальянские СМИ со ссылкой на следствие сообщили, что россиянина вывезли за границу, скорее всего в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы.
Итальянские карабинеры - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
Громкие случаи побегов из-под домашнего ареста в мире
24 марта, 13:10
 
ИталияИнтерполРоссияАртем УссВ мире
 
 
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