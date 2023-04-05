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Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США - РИА Новости, 05.04.2023
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11:36 05.04.2023 (обновлено: 11:45 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/uss-1863131266.html
Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США
Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США - РИА Новости, 05.04.2023
Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США
Защита российского предпринимателя Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии и вернувшегося в РФ, в среду подаст апелляцию на решение... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T11:36
2023-04-05T11:45
сша
россия
в мире
артем усс
италия
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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Защита российского предпринимателя Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии и вернувшегося в РФ, в среду подаст апелляцию на решение итальянского суда, одобрившего его экстрадицию в США, сообщил РИА Новости адвокат сына красноярского губернатора Виничио Нардо."Да", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, будет ли он сегодня обжаловать решение по экстрадиции. Заявление об обжаловании поступит в Верховный кассационный суд Италии. По словам адвоката, подробности должны последовать во второй половине дня.Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против РФ "играют без правил".В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына красноярского губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. 29 марта 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Газета la Repubblica в среду со ссылкой на источники сообщила, что россиянин уехал от дома на автомобиле, принадлежащем гражданину Белоруссии. На допросе тот заявил, что ничего не знает о произошедшем. За три километра от места побега Усс-младший пересел в один из четырех "практически одинаковых темных" внедорожников, пишет издание. Следователи, отмечает la Repubblica, предполагают, что их использовали, чтобы запутать следы, так как они затем разъехались в разные стороны. Согласно наиболее вероятной версии, россиянина вывезли в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.
https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html
https://ria.ru/20230324/pobegi-1860334879.html
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сша, россия, в мире, артем усс, италия
США, Россия, В мире, Артем Усс, Италия
Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США

Адвокаты Артема Усса подадут апелляцию на решение итальянского суда об экстрадиции в США

© Фото : страница Артема Усса в соцсетяхАртем Усс
Артем Усс - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : страница Артема Усса в соцсетях
Артем Усс. Архивное фото
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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Защита российского предпринимателя Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии и вернувшегося в РФ, в среду подаст апелляцию на решение итальянского суда, одобрившего его экстрадицию в США, сообщил РИА Новости адвокат сына красноярского губернатора Виничио Нардо.
"Да", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, будет ли он сегодня обжаловать решение по экстрадиции. Заявление об обжаловании поступит в Верховный кассационный суд Италии. По словам адвоката, подробности должны последовать во второй половине дня.
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В Кремле ответили на вопрос о побеге Усса-младшего из-под домашнего ареста
31 марта, 13:00
Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против РФ "играют без правил".
В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына красноярского губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США.
29 марта 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Газета la Repubblica в среду со ссылкой на источники сообщила, что россиянин уехал от дома на автомобиле, принадлежащем гражданину Белоруссии. На допросе тот заявил, что ничего не знает о произошедшем. За три километра от места побега Усс-младший пересел в один из четырех "практически одинаковых темных" внедорожников, пишет издание. Следователи, отмечает la Repubblica, предполагают, что их использовали, чтобы запутать следы, так как они затем разъехались в разные стороны. Согласно наиболее вероятной версии, россиянина вывезли в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.
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24 марта, 13:10
 
СШАРоссияВ миреАртем УссИталия
 
 
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