https://ria.ru/20230405/uss-1863131266.html

Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США

Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США - РИА Новости, 05.04.2023

Защита Усса подаст апелляцию на решение итальянского суда о выдаче в США

Защита российского предпринимателя Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии и вернувшегося в РФ, в среду подаст апелляцию на решение... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:36

2023-04-05T11:36

2023-04-05T11:45

сша

россия

в мире

артем усс

италия

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РИМ, 5 апр – РИА Новости. Защита российского предпринимателя Артема Усса, сбежавшего из-под домашнего ареста в Италии и вернувшегося в РФ, в среду подаст апелляцию на решение итальянского суда, одобрившего его экстрадицию в США, сообщил РИА Новости адвокат сына красноярского губернатора Виничио Нардо."Да", - сказал собеседник, отвечая на вопрос, будет ли он сегодня обжаловать решение по экстрадиции. Заявление об обжаловании поступит в Верховный кассационный суд Италии. По словам адвоката, подробности должны последовать во второй половине дня.Во вторник Артем Усс сообщил РИА Новости, что находится в России. По его словам, он вынужденно совершил побег из-под домашнего ареста в Италии: из-за неверия в объективность правосудия, когда против РФ "играют без правил".В прошлом году Уссу-младшему и еще пяти россиянам в США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в контрабанде нефти венесуэльской компании и передаче продукции двойного назначения. Сына красноярского губернатора задержали по американскому ордеру на арест в миланском международном аэропорту Мальпенса 17 октября, откуда он собирался вылететь в Турцию. В начале декабря его перевели под домашний арест из тюрьмы. Апелляционный суд Милана 21 марта одобрил экстрадицию Артема Усса в США. 29 марта 40-летний российский предприниматель скрылся в неизвестном направлении из съемной квартиры под Миланом. Газета la Repubblica в среду со ссылкой на источники сообщила, что россиянин уехал от дома на автомобиле, принадлежащем гражданину Белоруссии. На допросе тот заявил, что ничего не знает о произошедшем. За три километра от места побега Усс-младший пересел в один из четырех "практически одинаковых темных" внедорожников, пишет издание. Следователи, отмечает la Repubblica, предполагают, что их использовали, чтобы запутать следы, так как они затем разъехались в разные стороны. Согласно наиболее вероятной версии, россиянина вывезли в Словению или Швейцарию. Сейчас следствие изучает рейсы частных самолетов из небольших аэропортов обеих стран.

https://ria.ru/20230331/uss-1862124311.html

https://ria.ru/20230324/pobegi-1860334879.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

сша, россия, в мире, артем усс, италия