Во Львове кафедральный собор УПЦ хотят передать раскольнической ПЦУ
Церковь Святого Георгия Победоносца УПЦ во Львове хотят передать раскольнической ПЦУ
© AP Photo / Bernat ArmangueЛьвов, Украина
© AP Photo / Bernat Armangue
Львов, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Церковь Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове хотят передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.
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"Церковь на улице Тараса Бобанича во Львове. Сейчас в храме ставят окончательную точку в существовании так называемого Московского патриархата... Надеюсь, что в ближайшее время эта церковь станет Гарнизонным храмом ПЦУ", - написал он в своем телеграм-канале.
Храм с 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ.
Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что имущество УПЦ во Львове будет передано городу либо раскольнической ПЦУ.
Хмельницкий областной совет во вторник принял решение запретить деятельность УПЦ в области. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".