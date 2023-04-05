https://ria.ru/20230405/upts-1863133738.html

Во Львове кафедральный собор УПЦ хотят передать раскольнической ПЦУ

Во Львове кафедральный собор УПЦ хотят передать раскольнической ПЦУ - РИА Новости, 05.04.2023

Во Львове кафедральный собор УПЦ хотят передать раскольнической ПЦУ

Церковь Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове хотят передать раскольнической Православной церкви Украины... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T11:44

2023-04-05T11:44

2023-04-05T11:44

религия

львов

украина

православная церковь украины (пцу)

московский патриархат

ситуация вокруг упц

в мире

религия

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Церковь Святого Георгия Победоносца канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во Львове хотят передать раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий. Храм с 1992 года является кафедральным собором Львовской епархии УПЦ. Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что имущество УПЦ во Львове будет передано городу либо раскольнической ПЦУ. Хмельницкий областной совет во вторник принял решение запретить деятельность УПЦ в области. Ранее украинское издание "Страна.ua" сообщило, что депутаты Хмельницкого горсовета лишили УПЦ права пользоваться землей на территории города, а Хмельницкий облсовет призвал проверить все храмы УПЦ в регионе. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230405/zakhvat-1863127576.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

львов, украина, православная церковь украины (пцу), московский патриархат, ситуация вокруг упц, в мире, религия, украинская православная церковь