https://ria.ru/20230405/ukrainka-1863335833.html
"Агент Путина!" Украинка напала на итальянского мэра из-за любви к России
"Агент Путина!" Украинка напала на итальянского мэра из-за любви к России - РИА Новости, 05.04.2023
"Агент Путина!" Украинка напала на итальянского мэра из-за любви к России
Проживающая в Италии украинка Наталья Гебрич обвинила мэра города Ареццо Алессандро Гинелли в том, что он якобы активно поддерживает российских артистов, и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T21:30
2023-04-05T21:30
2023-04-05T23:46
россия
анна нетребко
италия
европа
владимир путин
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Проживающая в Италии украинка Наталья Гебрич обвинила мэра города Ареццо Алессандро Гинелли в том, что он якобы активно поддерживает российских артистов, и пообещала обратиться в суд. Об этом пишет украинское издание Obozrevatel."В качестве доказательств она указала, что благодаря мэру в городе прошел концерт оперной певицы Анны Нетребко. Кроме того, Гинелли не запрещает культурные мероприятия, связанные с Россией", — говорится в материале.По мнению Гебрич, позиция главы города помогает президенту России Владимиру Путину одерживать победу на культурном фронте в Европе.Она также обвинила чиновника в том, что он на протяжении года игнорировал похожие обращения других украинских активистов, а прошлой осенью разрешил проведение выставки скульптора Фабио Виале, чьи произведения косвенно вдохновлены российской культурой.
https://ria.ru/20230318/netrebko-1858746205.html
https://ria.ru/20230224/germaniya-1854206053.html
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РИА Новости
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россия, анна нетребко, италия, европа, владимир путин
Россия, Анна Нетребко, Италия, Европа, Владимир Путин
"Агент Путина!" Украинка напала на итальянского мэра из-за любви к России
Obozrevatel: украинка решила судиться с мэром Ареццо Генелли из-за концерта Нетребко