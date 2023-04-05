https://ria.ru/20230405/ukrainka-1863335833.html

"Агент Путина!" Украинка напала на итальянского мэра из-за любви к России

"Агент Путина!" Украинка напала на итальянского мэра из-за любви к России - РИА Новости, 05.04.2023

"Агент Путина!" Украинка напала на итальянского мэра из-за любви к России

Проживающая в Италии украинка Наталья Гебрич обвинила мэра города Ареццо Алессандро Гинелли в том, что он якобы активно поддерживает российских артистов, и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T21:30

2023-04-05T21:30

2023-04-05T23:46

россия

анна нетребко

италия

европа

владимир путин

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Проживающая в Италии украинка Наталья Гебрич обвинила мэра города Ареццо Алессандро Гинелли в том, что он якобы активно поддерживает российских артистов, и пообещала обратиться в суд. Об этом пишет украинское издание Obozrevatel."В качестве доказательств она указала, что благодаря мэру в городе прошел концерт оперной певицы Анны Нетребко. Кроме того, Гинелли не запрещает культурные мероприятия, связанные с Россией", — говорится в материале.По мнению Гебрич, позиция главы города помогает президенту России Владимиру Путину одерживать победу на культурном фронте в Европе.Она также обвинила чиновника в том, что он на протяжении года игнорировал похожие обращения других украинских активистов, а прошлой осенью разрешил проведение выставки скульптора Фабио Виале, чьи произведения косвенно вдохновлены российской культурой.

https://ria.ru/20230318/netrebko-1858746205.html

https://ria.ru/20230224/germaniya-1854206053.html

россия

италия

европа

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, анна нетребко, италия, европа, владимир путин