https://ria.ru/20230405/ukraina-1863326917.html

СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей

СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей - РИА Новости, 05.04.2023

СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей

Приближенные к офису Владимира Зеленского экспертные круги уже некоторое время обсуждают возможность создания единого государства с Польшей, пишет украинское... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T20:24

2023-04-05T20:24

2023-04-05T21:00

в мире

украина

польша

варшава

владимир зеленский

нато

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Приближенные к офису Владимира Зеленского экспертные круги уже некоторое время обсуждают возможность создания единого государства с Польшей, пишет украинское издание "Страна.ua"."Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический вопрос: как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну <…> откажутся брать в НАТО", — приводятся слова эксперта в публикации.Так, сообщило издание, в Киеве рассуждают о создании некой "новой Речи Посполитой".В среду во время визита в Варшаву Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких политических или экономических границ.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863298365.html

https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863237494.html

украина

польша

варшава

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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, нато