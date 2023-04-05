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СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей - РИА Новости, 05.04.2023
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20:24 05.04.2023 (обновлено: 21:00 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863326917.html
СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей
СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей - РИА Новости, 05.04.2023
СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей
Приближенные к офису Владимира Зеленского экспертные круги уже некоторое время обсуждают возможность создания единого государства с Польшей, пишет украинское... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T20:24
2023-04-05T21:00
в мире
украина
польша
варшава
владимир зеленский
нато
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Приближенные к офису Владимира Зеленского экспертные круги уже некоторое время обсуждают возможность создания единого государства с Польшей, пишет украинское издание "Страна.ua"."Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический вопрос: как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну &lt;…&gt; откажутся брать в НАТО", — приводятся слова эксперта в публикации.Так, сообщило издание, в Киеве рассуждают о создании некой "новой Речи Посполитой".В среду во время визита в Варшаву Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких политических или экономических границ.В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.
https://ria.ru/20230405/zelenskiy-1863298365.html
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украина
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в мире, украина, польша, варшава, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, НАТО
СМИ: Киев рассматривает варианты создания единого государства с Польшей

Страна: в Киеве некоторое время обсуждают идею создания конфедерации Украины и Польши

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Приближенные к офису Владимира Зеленского экспертные круги уже некоторое время обсуждают возможность создания единого государства с Польшей, пишет украинское издание "Страна.ua".
"Эта идея пока смотрится как некая экзотика. Но тем не менее она появилась как один из вариантов ответа на важный, можно сказать, стратегический вопрос: как гарантировать безопасность Украины, если нашу страну <…> откажутся брать в НАТО", — приводятся слова эксперта в публикации.
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Так, сообщило издание, в Киеве рассуждают о создании некой "новой Речи Посполитой".
В среду во время визита в Варшаву Зеленский выразил надежду, что между Украиной и Польшей в будущем не будет никаких политических или экономических границ.
В Службе внешней разведки России неоднократно предупреждали о захватнических намерениях Варшавы в отношении Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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