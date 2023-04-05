https://ria.ru/20230405/ukraina-1863264590.html

В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине

В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине - РИА Новости, 05.04.2023

В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине

Турция не подключается к санкциям против России, продолжит сбалансированную политику по Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:45

2023-04-05T16:45

2023-04-05T17:05

украина

турция

в мире

ибрагим калын

россия

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турция не подключается к санкциям против России, продолжит сбалансированную политику по Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."В ходе моего недавнего визита в Москву, мы затронули двусторонние отношения. С самого начала, в виду того, что это не в рамках ООН, мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем свою поддержку Украине, беря за основу территориальной целостность. Эту сбалансированную политику мы реализовали до сих пор и будем продолжать реализовывать", - сказал Калын в интервью агентству Anadolu.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20230404/erdogan-1863031215.html

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турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, турция, в мире, ибрагим калын, россия