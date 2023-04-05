В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине
Представитель Эрдогана Калын: Турция продолжит сбалансированную политику по Украине
Вид на город Анкара. Архивное фото
АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турция не подключается к санкциям против России, продолжит сбалансированную политику по Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"В ходе моего недавнего визита в Москву, мы затронули двусторонние отношения. С самого начала, в виду того, что это не в рамках ООН, мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем свою поддержку Украине, беря за основу территориальной целостность. Эту сбалансированную политику мы реализовали до сих пор и будем продолжать реализовывать", - сказал Калын в интервью агентству Anadolu.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.