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В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
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16:45 05.04.2023 (обновлено: 17:05 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863264590.html
В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине
В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине - РИА Новости, 05.04.2023
В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине
Турция не подключается к санкциям против России, продолжит сбалансированную политику по Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:45
2023-04-05T17:05
украина
турция
в мире
ибрагим калын
россия
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турция не подключается к санкциям против России, продолжит сбалансированную политику по Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын."В ходе моего недавнего визита в Москву, мы затронули двусторонние отношения. С самого начала, в виду того, что это не в рамках ООН, мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем свою поддержку Украине, беря за основу территориальной целостность. Эту сбалансированную политику мы реализовали до сих пор и будем продолжать реализовывать", - сказал Калын в интервью агентству Anadolu.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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украина, турция, в мире, ибрагим калын, россия
Украина, Турция, В мире, Ибрагим Калын, Россия
В Анкаре заявили о планах продолжить сбалансированную политику по Украине

Представитель Эрдогана Калын: Турция продолжит сбалансированную политику по Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Турция не подключается к санкциям против России, продолжит сбалансированную политику по Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
"В ходе моего недавнего визита в Москву, мы затронули двусторонние отношения. С самого начала, в виду того, что это не в рамках ООН, мы не подключаемся к санкциям против России, но при этом продолжаем свою поддержку Украине, беря за основу территориальной целостность. Эту сбалансированную политику мы реализовали до сих пор и будем продолжать реализовывать", - сказал Калын в интервью агентству Anadolu.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу ранее на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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УкраинаТурцияВ миреИбрагим КалынРоссия
 
 
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