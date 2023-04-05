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"Могут не дожить до конца года". Киев предупредили о катастрофе - РИА Новости, 05.04.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:01 05.04.2023 (обновлено: 11:40 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863087183.html
"Могут не дожить до конца года". Киев предупредили о катастрофе
"Могут не дожить до конца года". Киев предупредили о катастрофе - РИА Новости, 05.04.2023
"Могут не дожить до конца года". Киев предупредили о катастрофе
Предстоящее контрнаступление значительно ослабит ВСУ независимо от результата, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:01
2023-04-05T11:40
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Предстоящее контрнаступление значительно ослабит ВСУ независимо от результата, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive."Неудачное наступление может оставить Вооруженные силы Украины в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки", — говорится в публикации. Автор считает, что после того как основная ударная группировка ВСУ истощится, для защиты страны не останется ничего, кроме войск национальной гвардии. Резервов для пополнения также не будет."Положение Украины усугубляется численностью войск и количеством оружия, которым располагает Россия", — заключается в материале. Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, Запад толкает киевский режим на этот шаг, чтобы оправдать огромные финансовые вливания.Причем Владимир Зеленский признает, что контрнаступление пока нельзя начать из-за серьезной нехватки оружия, поставок которого Киев ожидает от партнеров. Ситуацию на востоке страны Зеленский назвал "неблагоприятной".
https://ria.ru/20230405/oshibki-1863056154.html
https://ria.ru/20230404/aktsiya-1863025913.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины
"Могут не дожить до конца года". Киев предупредили о катастрофе

Подполковник ВС США Дэвис: ВСУ могут не дожить до конца года из-за контрнаступления

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные с гаубицей M777
Украинские военные с гаубицей M777 - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные с гаубицей M777. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Предстоящее контрнаступление значительно ослабит ВСУ независимо от результата, пишет подполковник американской армии Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

"Неудачное наступление может оставить Вооруженные силы Украины в таком ослабленном состоянии, что они едва ли доживут до конца года как сплоченная сила. Успешное наступление также может настолько ослабить их, что они станут уязвимыми для российской контратаки", — говорится в публикации.
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Автор считает, что после того как основная ударная группировка ВСУ истощится, для защиты страны не останется ничего, кроме войск национальной гвардии. Резервов для пополнения также не будет.
"Положение Украины усугубляется численностью войск и количеством оружия, которым располагает Россия", — заключается в материале.
Вероятные планы "весеннего контрнаступления" ВСУ постоянно обсуждаются в украинских и зарубежных СМИ, а также в соцсетях. По словам временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина, Запад толкает киевский режим на этот шаг, чтобы оправдать огромные финансовые вливания.
Причем Владимир Зеленский признает, что контрнаступление пока нельзя начать из-за серьезной нехватки оружия, поставок которого Киев ожидает от партнеров. Ситуацию на востоке страны Зеленский назвал "неблагоприятной".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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