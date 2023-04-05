https://ria.ru/20230405/ukraina-1863075040.html

В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации

В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации - РИА Новости, 05.04.2023

В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации

Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T08:45

2023-04-05T08:45

2023-04-05T08:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

афганистан

владимир константинов

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки. "Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно", - сказал Константинов РИА Новости в среду. По его мнению, русскоязычные территории в том или ином виде будут взяты под контроль России. Глава парламента подчеркнул, что США оказали на Украину гибельное и аморальное влияние. "Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине", - считает глава парламента.

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

украина

россия

афганистан

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, афганистан, владимир константинов, республика крым