https://ria.ru/20230405/ukraina-1863075040.html
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации - РИА Новости, 05.04.2023
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:45
2023-04-05T08:45
2023-04-05T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
афганистан
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки. "Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно", - сказал Константинов РИА Новости в среду. По его мнению, русскоязычные территории в том или ином виде будут взяты под контроль России. Глава парламента подчеркнул, что США оказали на Украину гибельное и аморальное влияние. "Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине", - считает глава парламента.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, россия, афганистан, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Афганистан, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации
Глава парламента Крыма Константинов: по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки.
"Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно", - сказал Константинов РИА Новости в среду.
Штаты ищут себе новые Украины
По его мнению, русскоязычные территории в том или ином виде будут взяты под контроль России
.
«
"Это даст нам гарантию безопасности. Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой. Для Запада Украина превратится во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями", - прогнозирует Константинов.
Глава парламента подчеркнул, что США
оказали на Украину гибельное и аморальное влияние.
"Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине", - считает глава парламента.
Украина уже проиграла. У нее есть только один выход