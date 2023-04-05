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В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации - РИА Новости, 05.04.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:45 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/ukraina-1863075040.html
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации - РИА Новости, 05.04.2023
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации
Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T08:45
2023-04-05T08:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
афганистан
владимир константинов
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки. "Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно", - сказал Константинов РИА Новости в среду. По его мнению, русскоязычные территории в том или ином виде будут взяты под контроль России. Глава парламента подчеркнул, что США оказали на Украину гибельное и аморальное влияние. "Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине", - считает глава парламента.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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в мире, украина, россия, афганистан, владимир константинов, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Афганистан, Владимир Константинов, Республика Крым
В Крыму рассказали, что останется от Украины после окончания спецоперации

Глава парламента Крыма Константинов: по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки

© AP Photo / Rodrigo AbdПротивотанковые заграждения на окраине Киева
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Rodrigo Abd
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов считает, что по итогам спецоперации Украина разлетится на осколки.
"Перед нами предстанет территория с, мягко говоря, сложным народом, неопределенным будущим. Судьба этой Украины станет уже нашей задачей. Украина разлетится на осколки. На какие, сказать сложно", - сказал Константинов РИА Новости в среду.
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По его мнению, русскоязычные территории в том или ином виде будут взяты под контроль России.
«
"Это даст нам гарантию безопасности. Какие-то территории Запад будет стремиться удержать за собой. Для Запада Украина превратится во второй Афганистан с гораздо более глубокими, жуткими последствиями", - прогнозирует Константинов.
Глава парламента подчеркнул, что США оказали на Украину гибельное и аморальное влияние.
"Сегодня люди на Украине уже понимают, что их сделали разменной монетой, тупым инструментом, который должен погибнуть. И все равно, что произойдет на их территории: ядерный взрыв или что-то другое. С таким колониальным цинизмом Запад относится к Украине", - считает глава парламента.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияАфганистанВладимир КонстантиновРеспублика Крым
 
 
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