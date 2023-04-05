"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России
Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар
© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, считает обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд.
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"Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут", — заявила автор.
Обозреватель отметила, что в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей, вероятнее всего, станет президент Владимир Путин. Так, например, аналитик Бенджамин Хильгеншток предоставил доклад, в котором изложено, что повышение цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы России примерно на 2,7 миллиарда долларов в год.
Кроме того, обозначила журналистка, западные санкции на российское топливо "запоздали". Они начали действовать только в декабре 2022 года, но как только доходы Москвы начали падать, "вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул".
"Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции", — написала автор.
В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять государств в составе ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.
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