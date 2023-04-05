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"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России - РИА Новости, 05.04.2023
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02:50 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/udar-1863058237.html
"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России
"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России - РИА Новости, 05.04.2023
"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России
Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, считает обозреватель Telegraph Мелисса... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T02:50
2023-04-05T02:50
экономика
цены на нефть
саудовская аравия
сша
россия
опек
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, считает обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд.Обозреватель отметила, что в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей, вероятнее всего, станет президент Владимир Путин. Так, например, аналитик Бенджамин Хильгеншток предоставил доклад, в котором изложено, что повышение цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы России примерно на 2,7 миллиарда долларов в год. Кроме того, обозначила журналистка, западные санкции на российское топливо "запоздали". Они начали действовать только в декабре 2022 года, но как только доходы Москвы начали падать, "вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул"."Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции", — написала автор.В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять государств в составе ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20230404/neftedobycha-1862782269.html
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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, сша, россия, опек
Экономика, Цены на нефть, Саудовская Аравия, США, Россия, ОПЕК
"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России

Telegraph: сокращение добычи нефти ОПЕК+ нанесет по Западу тройной удар

© AP Photo / Nariman El-MoftyМестный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Местный житель в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, считает обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд.
«

"Западу нанесен тройной удар. Высокие цены на нефть будут стимулировать инфляцию. Решение ОПЕК+ говорит о том, что Саудовская Аравия поворачивается спиной к Западу и лицом к Китаю. Рост цен на нефть также ослабит санкции в отношении России, чьи доходы вырастут", — заявила автор.

Обозреватель отметила, что в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей, вероятнее всего, станет президент Владимир Путин. Так, например, аналитик Бенджамин Хильгеншток предоставил доклад, в котором изложено, что повышение цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы России примерно на 2,7 миллиарда долларов в год.
Кроме того, обозначила журналистка, западные санкции на российское топливо "запоздали". Они начали действовать только в декабре 2022 года, но как только доходы Москвы начали падать, "вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул".
"Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции", — написала автор.
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В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять государств в составе ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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ЭкономикаЦены на нефтьСаудовская АравияСШАРоссияОПЕК
 
 
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