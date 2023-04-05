https://ria.ru/20230405/udar-1863058237.html

"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России

"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России - РИА Новости, 05.04.2023

"Тройной удар": стало известно об "оружии", которое саудиты передали России

Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, считает обозреватель Telegraph Мелисса... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T02:50

2023-04-05T02:50

2023-04-05T02:50

экономика

цены на нефть

саудовская аравия

сша

россия

опек

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия находится в выигрышном положении из-за того, что энергетическая политика Саудовской Аравии направлена против США, считает обозреватель Telegraph Мелисса Лоуфорд.Обозреватель отметила, что в отношениях с Эр-Риядом одним из главных победителей, вероятнее всего, станет президент Владимир Путин. Так, например, аналитик Бенджамин Хильгеншток предоставил доклад, в котором изложено, что повышение цены на сырую нефть на один доллар увеличивает доходы России примерно на 2,7 миллиарда долларов в год. Кроме того, обозначила журналистка, западные санкции на российское топливо "запоздали". Они начали действовать только в декабре 2022 года, но как только доходы Москвы начали падать, "вмешался ОПЕК и вновь их подстегнул"."Пока Россия зарабатывает, Запад слабеет под давлением инфляции", — написала автор.В понедельник в коммюнике по итогам заседания министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ сообщил, что дополнительное добровольное сокращение добычи нескольких стран альянса вместе с Россией до конца 2023 года составит 1,66 миллиона баррелей в сутки. В воскресенье девять государств в составе ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию, объявили о дополнительном добровольном сокращении нефтедобычи, начиная с мая и до конца этого года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230404/neftedobycha-1862782269.html

https://ria.ru/20230404/eksport-1862796429.html

саудовская аравия

сша

россия

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экономика, цены на нефть, саудовская аравия, сша, россия, опек