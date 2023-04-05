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Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши - РИА Новости, 05.04.2023

Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши

Тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии пройдет на полигоне "Брестский", сообщила пресс-служба минобороны... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:14

2023-04-05T13:14

2023-04-05T13:15

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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии пройдет на полигоне "Брестский", сообщила пресс-служба минобороны республики. "В соответствии с планом подготовки по предназначению с 5 по 7 апреля 2023 года на полигоне "Брестский" пройдет тактическое учение с одним из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках учения командованию дивизиона предстоит принять решение на перемещение и совершить марш в новый позиционный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство. "Задачи предстоит решать в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии.

https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, белоруссия, польша, пво, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии