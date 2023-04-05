Рейтинг@Mail.ru
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:14 05.04.2023 (обновлено: 13:15 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/ucheniya-1863177229.html
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши - РИА Новости, 05.04.2023
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши
Тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии пройдет на полигоне "Брестский", сообщила пресс-служба минобороны... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:14
2023-04-05T13:15
в мире
белоруссия
польша
пво
министерство обороны белоруссии
вооруженные силы белоруссии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770860309_0:100:1158:751_1920x0_80_0_0_a536eca43e8345c963617e35f11cac93.jpg
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии пройдет на полигоне "Брестский", сообщила пресс-служба минобороны республики. "В соответствии с планом подготовки по предназначению с 5 по 7 апреля 2023 года на полигоне "Брестский" пройдет тактическое учение с одним из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках учения командованию дивизиона предстоит принять решение на перемещение и совершить марш в новый позиционный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство. "Задачи предстоит решать в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии.
https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html
белоруссия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/03/1770860309_13:0:1146:850_1920x0_80_0_0_c557c793e8bbcfe92ed6c4024af6ee21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белоруссия, польша, пво, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии
В мире, Белоруссия, Польша, ПВО, Министерство обороны Белоруссии, Вооруженные силы Белоруссии
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши

Белоруссия проведет тактические учения ВВС и ПВО на полигоне "Брестский" у границ Польши

© Sputnik / Александр ЖибульБелорусские военные
Белорусские военные - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Sputnik / Александр Жибуль
Белорусские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии пройдет на полигоне "Брестский", сообщила пресс-служба минобороны республики.
"В соответствии с планом подготовки по предназначению с 5 по 7 апреля 2023 года на полигоне "Брестский" пройдет тактическое учение с одним из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках учения командованию дивизиона предстоит принять решение на перемещение и совершить марш в новый позиционный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство. "Задачи предстоит решать в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии.
Шойгу о ходе СВО и самолетах Белоруссии с ядерным оружием - РИА Новости, 1920, 04.04.2023
Белорусская авиация получила возможность наносить удары ядерным оружием
4 апреля, 12:34
 
В миреБелоруссияПольшаПВОМинистерство обороны БелоруссииВооруженные силы Белоруссии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала