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Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши - РИА Новости, 05.04.2023
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши
Тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии пройдет на полигоне "Брестский", сообщила пресс-служба минобороны... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:14
2023-04-05T13:14
2023-04-05T13:15
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МИНСК, 5 апр – РИА Новости. Тактическое учение с подразделением зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО Белоруссии пройдет на полигоне "Брестский", сообщила пресс-служба минобороны республики. "В соответствии с планом подготовки по предназначению с 5 по 7 апреля 2023 года на полигоне "Брестский" пройдет тактическое учение с одним из подразделений зенитного ракетного полка ВВС и войск ПВО", - говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках учения командованию дивизиона предстоит принять решение на перемещение и совершить марш в новый позиционный район, развернуть дивизион в боевые порядки и заступить на боевое дежурство. "Задачи предстоит решать в условиях постоянных активных радиоэлектронных помех, воздействия диверсионно-разведывательных групп и применения БПЛА (беспилотных летательных аппаратов – ред.)", - сообщили в оборонном ведомстве Белоруссии.
https://ria.ru/20230404/belorussiya-1862868832.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, польша, пво, министерство обороны белоруссии, вооруженные силы белоруссии
В мире, Белоруссия, Польша, ПВО, Министерство обороны Белоруссии, Вооруженные силы Белоруссии
Белоруссия проведет учения ВВС и ПВО у границ Польши
Белоруссия проведет тактические учения ВВС и ПВО на полигоне "Брестский" у границ Польши