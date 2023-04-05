https://ria.ru/20230405/tyumen-1863258645.html
Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам
Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам - РИА Новости, 05.04.2023
Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам
Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области приступили к весенне-полевым работам раньше обычного срока, в целом отрасль хорошо подготовилась к новому... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T16:30
2023-04-05T16:30
2023-04-05T16:30
тюменская область
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 5 апр — РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области приступили к весенне-полевым работам раньше обычного срока, в целом отрасль хорошо подготовилась к новому агросезону, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Первой на поля вышла техника Учебно-опытного хозяйства Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК "Таволжан" в Сладковском районе. Ранее замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов сообщал РИА Новости, что в 2023 году в регионе будет засеяно на 15 тысяч гектаров больше, чем в 2022 году, из более чем 1 миллиона гектаров пашни около 728 тысяч гектаров аграрии отведут под зерновые и зернобобовые культуры. По данным информцентра правительства региона, на господдержку сельскохозяйственного производства Тюменской области в 2023 году запланировано около 3,9 миллиарда рублей, большая часть средств будет направлена из регионального бюджета.
https://ria.ru/20230405/promyshlennost-1863217010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, александр моор
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор
Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам
Губернатор Моор: тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам
ТЮМЕНЬ, 5 апр — РИА Новости.
Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области приступили к весенне-полевым работам раньше обычного срока, в целом отрасль хорошо подготовилась к новому агросезону, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале
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"Весна в этом году ранняя, на полях уже сошел снег. Чтобы не терять времени, наши аграрии приступили к весенне-полевым работам. Всего в этом году в регионе планируется засеять более миллиона гектаров площадей. Специалисты высоко оценивают подготовку к весенне-полевым работам и посевной кампании в хозяйствах Тюменской области", - написал Моор.
Первой на поля вышла техника Учебно-опытного хозяйства Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК "Таволжан" в Сладковском районе.
Ранее замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов сообщал РИА Новости, что в 2023 году в регионе будет засеяно на 15 тысяч гектаров больше, чем в 2022 году, из более чем 1 миллиона гектаров пашни около 728 тысяч гектаров аграрии отведут под зерновые и зернобобовые культуры.
По данным информцентра правительства региона, на господдержку сельскохозяйственного производства Тюменской области в 2023 году запланировано около 3,9 миллиарда рублей, большая часть средств будет направлена из регионального бюджета.
Тюменская область продолжит поддержку местной промышленности, заявил Моор