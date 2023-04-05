https://ria.ru/20230405/tyumen-1863258645.html

Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам

Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам - РИА Новости, 05.04.2023

Тюменские аграрии приступили к весенне-полевым работам

Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области приступили к весенне-полевым работам раньше обычного срока, в целом отрасль хорошо подготовилась к новому... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T16:30

2023-04-05T16:30

2023-04-05T16:30

тюменская область

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 5 апр — РИА Новости. Сельскохозяйственные предприятия Тюменской области приступили к весенне-полевым работам раньше обычного срока, в целом отрасль хорошо подготовилась к новому агросезону, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.Первой на поля вышла техника Учебно-опытного хозяйства Государственного аграрного университета Северного Зауралья в Тюменском районе. Одновременно начались работы по внесению минеральных удобрений на полях СПК "Таволжан" в Сладковском районе. Ранее замгубернатора, директор департамента АПК Владимир Чейметов сообщал РИА Новости, что в 2023 году в регионе будет засеяно на 15 тысяч гектаров больше, чем в 2022 году, из более чем 1 миллиона гектаров пашни около 728 тысяч гектаров аграрии отведут под зерновые и зернобобовые культуры. По данным информцентра правительства региона, на господдержку сельскохозяйственного производства Тюменской области в 2023 году запланировано около 3,9 миллиарда рублей, большая часть средств будет направлена из регионального бюджета.

https://ria.ru/20230405/promyshlennost-1863217010.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

тюменская область, александр моор