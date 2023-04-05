https://ria.ru/20230405/turtsiya-1863083267.html

Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 50 399 человек

Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 50 399 человек - РИА Новости, 05.04.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции увеличилось до 50 399 человек

Число погибших при сокрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции в феврале составляет 50 399 человек, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на главу МВД... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T09:41

2023-04-05T09:41

2023-04-05T09:41

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 5 апр – РИА Новости. Число погибших при сокрушительных землетрясениях на юго-востоке Турции в феврале составляет 50 399 человек, сообщил телеканал CNN Türk со ссылкой на главу МВД Сулеймана Сойлу.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века".

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии