https://ria.ru/20230405/turizm-1863086118.html

В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей

В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.04.2023

В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей

Консолидированный бюджет вложений в развитие туризма в России на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей - больше, чем на подготовку... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T10:42

2023-04-05T10:42

2023-04-05T10:43

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НОВОСИБИРСК, 5 апр - РИА Новости. Консолидированный бюджет вложений в развитие туризма в России на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей - больше, чем на подготовку проведения в России чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил в среду в Новосибирске председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей, если взять по всем ФАИВам (федеральным адресным инвестиционным программам – ред.), по всем направлениям. Это больше, чем мы потратили на чемпионат мира по футболу. Львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру", - сказал он на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства "Дикоросы". Тарбаев отметил, что если раньше предпринимались меры для повышения спроса на рынке на внутренний туризм, то в настоящее время нужно поддерживать именно предложение. "У нас спрос очень высокий, он сформировался за счет пандемии и ограничений по международной обстановке вокруг нас. Россияне поехали по стране, но они сталкиваются с очень плохим сервисом, с низким уровнем инфраструктуры, и этот момент разочарования может быть фатальным для нашей индустрии", - отметил глава комитета Госдумы.По его словам, сейчас нужно провоцировать не спрос, а вкладывать деньги в предложение для того, чтобы тот продукт, с которым соприкоснутся туристы "соответствовал ожиданиям, цене и качеству, о которых мы заявляем с высоких трибун".

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Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, сангаджи тарбаев, госдума рф, новосибирск