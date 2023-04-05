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В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей
В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей - РИА Новости, 05.04.2023
В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей
Консолидированный бюджет вложений в развитие туризма в России на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей - больше, чем на подготовку... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T10:42
2023-04-05T10:42
2023-04-05T10:43
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НОВОСИБИРСК, 5 апр - РИА Новости. Консолидированный бюджет вложений в развитие туризма в России на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей - больше, чем на подготовку проведения в России чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил в среду в Новосибирске председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев. "Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей, если взять по всем ФАИВам (федеральным адресным инвестиционным программам – ред.), по всем направлениям. Это больше, чем мы потратили на чемпионат мира по футболу. Львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру", - сказал он на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства "Дикоросы". Тарбаев отметил, что если раньше предпринимались меры для повышения спроса на рынке на внутренний туризм, то в настоящее время нужно поддерживать именно предложение. "У нас спрос очень высокий, он сформировался за счет пандемии и ограничений по международной обстановке вокруг нас. Россияне поехали по стране, но они сталкиваются с очень плохим сервисом, с низким уровнем инфраструктуры, и этот момент разочарования может быть фатальным для нашей индустрии", - отметил глава комитета Госдумы.По его словам, сейчас нужно провоцировать не спрос, а вкладывать деньги в предложение для того, чтобы тот продукт, с которым соприкоснутся туристы "соответствовал ожиданиям, цене и качеству, о которых мы заявляем с высоких трибун".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, сангаджи тарбаев, госдума рф, новосибирск
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сангаджи Тарбаев, Госдума РФ, Новосибирск
В развитие туризма в России вложат 700 миллиардов рублей
Тарбаев: около 700 миллиардов рублей в ближайшие три года будет вложено в развитие туризма
НОВОСИБИРСК, 5 апр - РИА Новости. Консолидированный бюджет вложений в развитие туризма в России на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей - больше, чем на подготовку проведения в России чемпионата мира-2018 по футболу, сообщил в среду в Новосибирске председатель комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев.
"Консолидированный бюджет всех денег, которые вкладываются в туризм в РФ, на ближайшие три года составляет около 700 миллиардов рублей, если взять по всем ФАИВам (федеральным адресным инвестиционным программам – ред.), по всем направлениям. Это больше, чем мы потратили на чемпионат мира по футболу. Львиная доля этих денег направлена на инфраструктуру", - сказал он на пленарном заседании форума сибирского гостеприимства "Дикоросы".
Тарбаев отметил, что если раньше предпринимались меры для повышения спроса на рынке на внутренний туризм, то в настоящее время нужно поддерживать именно предложение.
"У нас спрос очень высокий, он сформировался за счет пандемии и ограничений по международной обстановке вокруг нас. Россияне поехали по стране, но они сталкиваются с очень плохим сервисом, с низким уровнем инфраструктуры, и этот момент разочарования может быть фатальным для нашей индустрии", - отметил глава комитета Госдумы.
По его словам, сейчас нужно провоцировать не спрос, а вкладывать деньги в предложение для того, чтобы тот продукт, с которым соприкоснутся туристы "соответствовал ожиданиям, цене и качеству, о которых мы заявляем с высоких трибун".
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