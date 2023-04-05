https://ria.ru/20230405/tseny-1863226798.html

ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире

ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире - РИА Новости, 05.04.2023

ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире

Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%, следует из доклада Всемирной... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T15:17

2023-04-05T15:17

2023-04-05T15:17

экономика

всемирная торговая организация (вто)

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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости. Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованного в среду. По данным ВТО, стоимость удобрений за год выросла еще больше – на 63%. Как отметили в организации, повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства. Это в свою очередь должно повысить доступность продовольствия и привести к снижению цен. "С другой стороны, уменьшение площади обрабатываемых земель и высокая стоимость удобрений могут привести к снижению урожайности и росту цен", - отмечают в ВТО.

https://ria.ru/20230405/rossiya-1863002304.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, всемирная торговая организация (вто)