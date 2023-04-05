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ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире - РИА Новости, 05.04.2023
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15:17 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/tseny-1863226798.html
ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире
ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире - РИА Новости, 05.04.2023
ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире
Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%, следует из доклада Всемирной... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T15:17
2023-04-05T15:17
экономика
всемирная торговая организация (вто)
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости. Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованного в среду. По данным ВТО, стоимость удобрений за год выросла еще больше – на 63%. Как отметили в организации, повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства. Это в свою очередь должно повысить доступность продовольствия и привести к снижению цен. "С другой стороны, уменьшение площади обрабатываемых земель и высокая стоимость удобрений могут привести к снижению урожайности и росту цен", - отмечают в ВТО.
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экономика, всемирная торговая организация (вто)
Экономика, Всемирная торговая организация (ВТО)
ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире

ВТО: в 2022 году цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%

© AP Photo / Anja NiedringhausШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Anja Niedringhaus
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости. Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованного в среду.
«
"Цены на продовольственные товары также сильно колебались в течение 2022 года: с января по май они подскочили на 19%, а затем упали на 15% с мая по декабрь. За год цены на продовольствие выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, включая рост цен на зерно на 21%", - говорится в докладе.
По данным ВТО, стоимость удобрений за год выросла еще больше – на 63%.
Как отметили в организации, повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства. Это в свою очередь должно повысить доступность продовольствия и привести к снижению цен. "С другой стороны, уменьшение площади обрабатываемых земель и высокая стоимость удобрений могут привести к снижению урожайности и росту цен", - отмечают в ВТО.
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ЭкономикаВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
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