ВТО выяснила, на сколько выросли цены на продовольствие и удобрения в мире
ВТО: в 2022 году цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%
© AP Photo / Anja NiedringhausШтаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария
© AP Photo / Anja Niedringhaus
Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 5 апр – РИА Новости. Цены на продовольственные товары в мире в 2022 году выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, а удобрения подорожали на 63%, следует из доклада Всемирной торговой организации (ВТО), опубликованного в среду.
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"Цены на продовольственные товары также сильно колебались в течение 2022 года: с января по май они подскочили на 19%, а затем упали на 15% с мая по декабрь. За год цены на продовольствие выросли на 18% по сравнению с 2021 годом, включая рост цен на зерно на 21%", - говорится в докладе.
По данным ВТО, стоимость удобрений за год выросла еще больше – на 63%.
Как отметили в организации, повышение цен на продовольствие должно стимулировать рост сельскохозяйственного производства. Это в свою очередь должно повысить доступность продовольствия и привести к снижению цен. "С другой стороны, уменьшение площади обрабатываемых земель и высокая стоимость удобрений могут привести к снижению урожайности и росту цен", - отмечают в ВТО.