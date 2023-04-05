Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта
Более 48 тысяч якутян трудоустроились по проекту "Местные кадры в промышленность"
Трудовая книжка. Архивное фото
ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Более 48 тысяч якутян с 2017 года трудоустроились в крупные предприятия в рамках проекта "Местные кадры в промышленность", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовала конференция золотопромышленников "Золотодобыча в Якутии-2023", где обсуждаются мировые тренды на мировом и российском рынках драгоценных металлов, прогноз цен на золото, а также рассматриваются актуальные вопросы кредитования золотодобывающих предприятий республики, нововведения в законодательство в сфере недропользования, промышленной безопасности, налоговой и миграционной политики.
Как отметили участники конференции, особенно востребованными специалистами являются люди, занятые в подземной разработке месторождений полезных ископаемых, обогащении, токари, электрослесари, водители и машинисты.
"Сегодня благодаря росту промышленности создаются новые рабочие места для местных жителей. Только за прошлый год было создано дополнительно более 2 тысяч новых рабочих мест. За время реализации проекта "Местные кадры в промышленность" с 2017 года более 48 тысяч якутян устроились на работу в крупные предприятия республики. Компании уже сегодня реализуют новые проекты, расширяют производство и приглашают якутян к себе на работу – Эльгинский угольный комплекс, проекты "Колмара", Алданский промышленный кластер, месторождения Кючус и Сиваглинское, разработка Сыллахского угольного месторождения", - сказал глава региона Айсен Николаев.
По данным минпромгеологии Якутии, в отрасли растут заявки на целевое обучение с дальнейшим гарантированным трудоустройством. "Согласно мартовскому рейтингу РИА Рейтинг, Якутия благодаря добывающей отрасли вошла в топ-5 по стране по заработной плате. Работодатели в промышленности готовы предложить жителям в среднем 160 тысяч рублей с льготами и надбавками и с дальнейшим карьерным ростом", - добавили в пресс-службе.