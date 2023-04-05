Рейтинг@Mail.ru
Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
 
12:48 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863167339.html
Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта
Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта - РИА Новости, 05.04.2023
Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта
Более 48 тысяч якутян с 2017 года трудоустроились в крупные предприятия в рамках проекта "Местные кадры в промышленность", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:48
2023-04-05T12:48
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
айсен николаев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_87b3e63e85f9910fdb99e7001c1602ad.jpg
ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Более 48 тысяч якутян с 2017 года трудоустроились в крупные предприятия в рамках проекта "Местные кадры в промышленность", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовала конференция золотопромышленников "Золотодобыча в Якутии-2023", где обсуждаются мировые тренды на мировом и российском рынках драгоценных металлов, прогноз цен на золото, а также рассматриваются актуальные вопросы кредитования золотодобывающих предприятий республики, нововведения в законодательство в сфере недропользования, промышленной безопасности, налоговой и миграционной политики. Как отметили участники конференции, особенно востребованными специалистами являются люди, занятые в подземной разработке месторождений полезных ископаемых, обогащении, токари, электрослесари, водители и машинисты. "Сегодня благодаря росту промышленности создаются новые рабочие места для местных жителей. Только за прошлый год было создано дополнительно более 2 тысяч новых рабочих мест. За время реализации проекта "Местные кадры в промышленность" с 2017 года более 48 тысяч якутян устроились на работу в крупные предприятия республики. Компании уже сегодня реализуют новые проекты, расширяют производство и приглашают якутян к себе на работу – Эльгинский угольный комплекс, проекты "Колмара", Алданский промышленный кластер, месторождения Кючус и Сиваглинское, разработка Сыллахского угольного месторождения", - сказал глава региона Айсен Николаев. По данным минпромгеологии Якутии, в отрасли растут заявки на целевое обучение с дальнейшим гарантированным трудоустройством. "Согласно мартовскому рейтингу РИА Рейтинг, Якутия благодаря добывающей отрасли вошла в топ-5 по стране по заработной плате. Работодатели в промышленности готовы предложить жителям в среднем 160 тысяч рублей с льготами и надбавками и с дальнейшим карьерным ростом", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230405/yakutiya-1863110669.html
https://ria.ru/20230403/bezrabotitsa-1862689630.html
республика саха (якутия)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_95:0:1428:1000_1920x0_80_0_0_75781c0e894adb2e516b31f4997dfc12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика саха (якутия), айсен николаев, россия
Республика Саха (Якутия), Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев, Россия
Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта

Более 48 тысяч якутян трудоустроились по проекту "Местные кадры в промышленность"

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Более 48 тысяч якутян с 2017 года трудоустроились в крупные предприятия в рамках проекта "Местные кадры в промышленность", сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовала конференция золотопромышленников "Золотодобыча в Якутии-2023", где обсуждаются мировые тренды на мировом и российском рынках драгоценных металлов, прогноз цен на золото, а также рассматриваются актуальные вопросы кредитования золотодобывающих предприятий республики, нововведения в законодательство в сфере недропользования, промышленной безопасности, налоговой и миграционной политики.
Якутск - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
Недропользователи направили более 37 миллиардов рублей на развитие Якутии
Вчера, 10:57
Как отметили участники конференции, особенно востребованными специалистами являются люди, занятые в подземной разработке месторождений полезных ископаемых, обогащении, токари, электрослесари, водители и машинисты.
"Сегодня благодаря росту промышленности создаются новые рабочие места для местных жителей. Только за прошлый год было создано дополнительно более 2 тысяч новых рабочих мест. За время реализации проекта "Местные кадры в промышленность" с 2017 года более 48 тысяч якутян устроились на работу в крупные предприятия республики. Компании уже сегодня реализуют новые проекты, расширяют производство и приглашают якутян к себе на работу – Эльгинский угольный комплекс, проекты "Колмара", Алданский промышленный кластер, месторождения Кючус и Сиваглинское, разработка Сыллахского угольного месторождения", - сказал глава региона Айсен Николаев.
По данным минпромгеологии Якутии, в отрасли растут заявки на целевое обучение с дальнейшим гарантированным трудоустройством. "Согласно мартовскому рейтингу РИА Рейтинг, Якутия благодаря добывающей отрасли вошла в топ-5 по стране по заработной плате. Работодатели в промышленности готовы предложить жителям в среднем 160 тысяч рублей с льготами и надбавками и с дальнейшим карьерным ростом", - добавили в пресс-службе.
Трудовая книжка в руке у посетителя ярмарки вакансий - РИА Новости, 1920, 03.04.2023
Уровень безработицы в Якутии опустился до рекордных 5,8 процента
3 апреля, 16:21
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала