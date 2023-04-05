https://ria.ru/20230405/trudoustroystvo-1863167339.html

Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта

Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта - РИА Новости, 05.04.2023

Более 48 тысяч якутян трудоустроились в рамках регионального проекта

Более 48 тысяч якутян с 2017 года трудоустроились в крупные предприятия в рамках проекта "Местные кадры в промышленность", сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:48

2023-04-05T12:48

2023-04-05T12:48

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

айсен николаев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154938/54/1549385490_0:156:1500:1000_1920x0_80_0_0_87b3e63e85f9910fdb99e7001c1602ad.jpg

ЯКУТСК, 5 апр - РИА Новости. Более 48 тысяч якутян с 2017 года трудоустроились в крупные предприятия в рамках проекта "Местные кадры в промышленность", сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Ранее сообщалось о том, что в Якутске стартовала конференция золотопромышленников "Золотодобыча в Якутии-2023", где обсуждаются мировые тренды на мировом и российском рынках драгоценных металлов, прогноз цен на золото, а также рассматриваются актуальные вопросы кредитования золотодобывающих предприятий республики, нововведения в законодательство в сфере недропользования, промышленной безопасности, налоговой и миграционной политики. Как отметили участники конференции, особенно востребованными специалистами являются люди, занятые в подземной разработке месторождений полезных ископаемых, обогащении, токари, электрослесари, водители и машинисты. "Сегодня благодаря росту промышленности создаются новые рабочие места для местных жителей. Только за прошлый год было создано дополнительно более 2 тысяч новых рабочих мест. За время реализации проекта "Местные кадры в промышленность" с 2017 года более 48 тысяч якутян устроились на работу в крупные предприятия республики. Компании уже сегодня реализуют новые проекты, расширяют производство и приглашают якутян к себе на работу – Эльгинский угольный комплекс, проекты "Колмара", Алданский промышленный кластер, месторождения Кючус и Сиваглинское, разработка Сыллахского угольного месторождения", - сказал глава региона Айсен Николаев. По данным минпромгеологии Якутии, в отрасли растут заявки на целевое обучение с дальнейшим гарантированным трудоустройством. "Согласно мартовскому рейтингу РИА Рейтинг, Якутия благодаря добывающей отрасли вошла в топ-5 по стране по заработной плате. Работодатели в промышленности готовы предложить жителям в среднем 160 тысяч рублей с льготами и надбавками и с дальнейшим карьерным ростом", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230405/yakutiya-1863110669.html

https://ria.ru/20230403/bezrabotitsa-1862689630.html

республика саха (якутия)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика саха (якутия), айсен николаев, россия