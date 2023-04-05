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В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком

В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 05.04.2023

В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком

Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T13:31

2023-04-05T13:31

2023-04-05T13:54

происшествия

санкт-петербург

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает городской главк СК РФ в Telegram-канале.ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что в среду в Адмиралтейском районе произошел прорыв на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщал, что пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя."Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту прорыва утром 5 апреля трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении.По данным следствия, в результате прорыва трубы несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Отмечается, что следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)