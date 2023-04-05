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В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 05.04.2023
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком
Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:31
2023-04-05T13:31
2023-04-05T13:54
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает городской главк СК РФ в Telegram-канале.ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что в среду в Адмиралтейском районе произошел прорыв на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщал, что пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя."Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту прорыва утром 5 апреля трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении.По данным следствия, в результате прорыва трубы несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Отмечается, что следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
санкт-петербург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком
СК завел дело после прорыва трубы с кипятком в Петербурге, где пострадали пять человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости.
Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает городской главк СК РФ в Telegram-канале
.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что в среду в Адмиралтейском районе произошел прорыв на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщал, что пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту прорыва утром 5 апреля трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате прорыва трубы несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Отмечается, что следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.