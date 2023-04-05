Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 05.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:31 05.04.2023 (обновлено: 13:54 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/truba-1863184417.html
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком - РИА Новости, 05.04.2023
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком
Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T13:31
2023-04-05T13:54
происшествия
санкт-петербург
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863094596_0:127:553:438_1920x0_80_0_0_9449fdb2387d7dd29e17a59591612c8f.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает городской главк СК РФ в Telegram-канале.ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что в среду в Адмиралтейском районе произошел прорыв на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщал, что пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя."Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту прорыва утром 5 апреля трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении.По данным следствия, в результате прорыва трубы несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.Отмечается, что следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863094596_0:126:553:541_1920x0_80_0_0_b853a026f18c46446bbbfa78d1e420a4.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Санкт-Петербург, Следственный комитет России (СК РФ)
В Петербурге возбудили уголовное дело после прорыва трубы с кипятком

СК завел дело после прорыва трубы с кипятком в Петербурге, где пострадали пять человек

© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /VkontakteТрубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : ДТП и ЧП | Санкт-Петербург /Vkontakte
Трубу с горячей водой прорвало на Рижском проспекте в Санкт-Петрбурге
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 апр - РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после прорыва трубопровода с горячей водой в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали люди, сообщает городской главк СК РФ в Telegram-канале.
ГУМЧС по Санкт-Петербургу сообщало, что в среду в Адмиралтейском районе произошел прорыв на трубопроводе диаметром 800 миллиметров. Площадь разлива кипятка составила 500 квадратных метров. ЧП привело к размыву грунта, "под землю ушел легковой автомобиль", где находился один взрослый человек и двое детей. Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев сообщал, что пострадали пять человек, среди них один ребенок и два спасателя.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей) по факту прорыва утром 5 апреля трубопровода с горячей водой в районе Рижского проспекта и Дровяной улицы", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в результате прорыва трубы несколько человек получили ожоги различной степени тяжести. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Отмечается, что следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.
 
ПроисшествияСанкт-ПетербургСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала