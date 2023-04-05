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Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка
Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка - РИА Новости, 05.04.2023
Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка
Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:18
2023-04-05T14:18
2023-04-05T14:18
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.Ветка пройдет через центр и три крупных транспортно-пересадочных узла — "Тестовская", "Белорусская", "Савеловская". Здесь уже останавливаются поезда D1 и Аэроэкспрессы, которые везут пассажиров в Шереметьево. С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать в воздушную гавань с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами.Как заявил Максим Ликсутов, впервые между Внуково и Шереметьево пассажиры смогут проехать только на железнодорожном транспорте.На Аэроэкспрессе и МЦД поездка займет около полутора часов, на такси в часы пик — до 2,5 часов.
https://ria.ru/20230322/aeroporty-1859796917.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка
Дептранс Москвы: осенью аэропорты Шереметьево и Внуково свяжут железнодорожные ветки
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.
Ветка пройдет через центр и три крупных транспортно-пересадочных узла — "Тестовская", "Белорусская", "Савеловская". Здесь уже останавливаются поезда D1 и Аэроэкспрессы, которые везут пассажиров в Шереметьево.
С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать в воздушную гавань с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами.
Как заявил Максим Ликсутов
, впервые между Внуково и Шереметьево пассажиры смогут проехать только на железнодорожном транспорте.
На Аэроэкспрессе и МЦД поездка займет около полутора часов, на такси в часы пик — до 2,5 часов.
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