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Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка - РИА Новости, 05.04.2023
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Туризм
 
14:18 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/transport-1863193657.html
Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка
Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка - РИА Новости, 05.04.2023
Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка
Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы. РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T14:18
2023-04-05T14:18
туризм
туризм
новости - туризм
шереметьево (аэропорт)
департамент транспорта г. москвы
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.Ветка пройдет через центр и три крупных транспортно-пересадочных узла — "Тестовская", "Белорусская", "Савеловская". Здесь уже останавливаются поезда D1 и Аэроэкспрессы, которые везут пассажиров в Шереметьево. С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать в воздушную гавань с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами.Как заявил Максим Ликсутов, впервые между Внуково и Шереметьево пассажиры смогут проехать только на железнодорожном транспорте.На Аэроэкспрессе и МЦД поездка займет около полутора часов, на такси в часы пик — до 2,5 часов.
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Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка

Дептранс Москвы: осенью аэропорты Шереметьево и Внуково свяжут железнодорожные ветки

© Фото : из архива пресс-службы аэропорта ВнуковоАэроэкспресс в Москву на подземной станции в аэропорту Внуково
Аэроэкспресс в Москву на подземной станции в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© Фото : из архива пресс-службы аэропорта Внуково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.
Ветка пройдет через центр и три крупных транспортно-пересадочных узла — "Тестовская", "Белорусская", "Савеловская". Здесь уже останавливаются поезда D1 и Аэроэкспрессы, которые везут пассажиров в Шереметьево.
С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать в воздушную гавань с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами.
Как заявил Максим Ликсутов, впервые между Внуково и Шереметьево пассажиры смогут проехать только на железнодорожном транспорте.
На Аэроэкспрессе и МЦД поездка займет около полутора часов, на такси в часы пик — до 2,5 часов.
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