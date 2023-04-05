https://ria.ru/20230405/transport-1863193657.html

Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка

Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка - РИА Новости, 05.04.2023

Аэропорты Шереметьево и Внуково свяжет железнодорожная ветка

Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы. РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T14:18

2023-04-05T14:18

2023-04-05T14:18

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туризм

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шереметьево (аэропорт)

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МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Осенью новая диаметральная линия D4 свяжет аэропорты Шереметьево и Внуково, сообщает телеграм-канал Дептранса Москвы.Ветка пройдет через центр и три крупных транспортно-пересадочных узла — "Тестовская", "Белорусская", "Савеловская". Здесь уже останавливаются поезда D1 и Аэроэкспрессы, которые везут пассажиров в Шереметьево. С открытием еще одной линии наземного метро появится не просто возможность доехать в воздушную гавань с запада и востока города, но и новая связь между двумя аэропортами.Как заявил Максим Ликсутов, впервые между Внуково и Шереметьево пассажиры смогут проехать только на железнодорожном транспорте.На Аэроэкспрессе и МЦД поездка займет около полутора часов, на такси в часы пик — до 2,5 часов.

https://ria.ru/20230322/aeroporty-1859796917.html

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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