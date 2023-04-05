https://ria.ru/20230405/tramp-1863160166.html

В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа

В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа - РИА Новости, 05.04.2023

В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа

Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.04.2023

2023-04-05T12:33

2023-04-05T12:33

2023-04-05T12:37

в мире

сша

дональд трамп

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став комментировать ситуацию, связанную с делом против бывшего американского лидера Дональда Трампа.Во вторник в США Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающиеся фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года. Сама по себе фальсификация финансовой отчетности не предполагает наказания в виде тюремного заключения, однако оно ужесточается, если подлог совершается, чтобы скрыть другое преступление. По версии прокуратуры, Трамп пытался скрыть некие правонарушения, допущенные в ходе избирательной кампании 2016 года. Речь идет о первом в истории предъявлении экс-президенту США обвинений в уголовном правонарушении."Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать", - ответил Песков журналистам.

https://ria.ru/20230405/tramp-1863156898.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков