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В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа - РИА Новости, 05.04.2023
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12:33 05.04.2023 (обновлено: 12:37 05.04.2023)
https://ria.ru/20230405/tramp-1863160166.html
В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа
В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа - РИА Новости, 05.04.2023
В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа
Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T12:33
2023-04-05T12:37
в мире
сша
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став комментировать ситуацию, связанную с делом против бывшего американского лидера Дональда Трампа.Во вторник в США Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающиеся фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года. Сама по себе фальсификация финансовой отчетности не предполагает наказания в виде тюремного заключения, однако оно ужесточается, если подлог совершается, чтобы скрыть другое преступление. По версии прокуратуры, Трамп пытался скрыть некие правонарушения, допущенные в ходе избирательной кампании 2016 года. Речь идет о первом в истории предъявлении экс-президенту США обвинений в уголовном правонарушении."Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать", - ответил Песков журналистам.
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в мире, сша, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, США, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
В Кремле не стали отвечать на вопрос о процессе против Трампа

В Кремле заявили, что Россия не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Москва не считает себя вправе вмешиваться во внутренние дела США, как и Вашингтон не вправе вмешиваться в дела России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не став комментировать ситуацию, связанную с делом против бывшего американского лидера Дональда Трампа.
Во вторник в США Трампу были предъявлены обвинения по 34 пунктам, касающиеся фальсификации финансовой отчетности компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс во время предвыборной кампании 2016 года. Сама по себе фальсификация финансовой отчетности не предполагает наказания в виде тюремного заключения, однако оно ужесточается, если подлог совершается, чтобы скрыть другое преступление. По версии прокуратуры, Трамп пытался скрыть некие правонарушения, допущенные в ходе избирательной кампании 2016 года. Речь идет о первом в истории предъявлении экс-президенту США обвинений в уголовном правонарушении.
"Мы не считаем себя вправе каким-то образом вмешиваться во внутренние дела США и считаем, что и США не вправе вмешиваться в наши дела, поэтому не хотели бы это комментировать", - ответил Песков журналистам.
Бывший президент США Дональд Трамп на заседании Манхэттенского уголовного суда в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 05.04.2023
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