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Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма - РИА Новости, 05.04.2023
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09:23 05.04.2023
https://ria.ru/20230405/tramp-1863080814.html
Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма
Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма - РИА Новости, 05.04.2023
Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма
Арест бывшего президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о своих амбициях баллотироваться на следующих выборах, свидетельствует о кризисе... РИА Новости, 05.04.2023
2023-04-05T09:23
2023-04-05T09:23
в мире
сша
дональд трамп
мария захарова
джо байден
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Арест бывшего президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о своих амбициях баллотироваться на следующих выборах, свидетельствует о кризисе либеральной идеологии, заявила в среду в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Это и называется кризисом либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, страстей никаким образом - и это возведено в культ ... заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя", -сказала Захарова в эфире Радио Sputnik. Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов. По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы. В свою очередь, Трамп заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена. Трамп также добавил, что США "катятся в ад".
https://ria.ru/20230405/ssha-1863061437.html
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в мире, сша, дональд трамп, мария захарова, джо байден
В мире, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Джо Байден
Захарова назвала арест Трампа свидетельством кризиса либерализма

Захарова назвала арест Дональда Трампа свидетельством кризиса либеральной идеологии

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 5 апр - РИА Новости. Арест бывшего президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о своих амбициях баллотироваться на следующих выборах, свидетельствует о кризисе либеральной идеологии, заявила в среду в эфире Радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это и называется кризисом либерализма. Это тогда, когда система, которая заявлена в качестве абсолютно свободной, в которой нет ничего, что сдерживало бы выражение человеческих порывов, страстей никаким образом - и это возведено в культ ... заканчивает пожиранием или отрицанием самой себя", -сказала Захарова в эфире Радио Sputnik.
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Во вторник Трампу предъявили 34 обвинения в фальсификации деловой документации в связи с выплатами двум женщинам, включая порноактрису Сторми Дэниэлс, за молчание об их предполагаемой связи. Он заявил о своей невиновности и был отпущен из уголовного суда Манхэттена. Адвокат Трампа Джо Такопина заявил, что обвинения, предъявленные его клиенту, лишены фактов.
По словам прокурора Манхэттена Элвина Брэгга, Трамп и сообщники в 2015 году договорились о схеме подавления негативной информации перед выборами президента США. Он добавил, что в рамках схемы Трамп и другие заплатили трем людям, чтобы скрыть информацию, которая могла бы помешать ему выиграть выборы.
В свою очередь, Трамп заявил, что США стали свидетелями "вмешательства в выборы на высшем уровне", настаивая на политической подоплеке своего преследования, происходящего в интересах действующего президента Джо Байдена. Трамп также добавил, что США "катятся в ад".
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